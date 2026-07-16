¿Quién es Diana Sánchez Barrios? La líder de comerciantes que va por la alcaldía Cuauhtémoc

Diana Sánchez Barrios es una de las líderes de comerciantes más conocidas de la Ciudad de México. Integrante de una familia con influencia en el comercio en vía pública, actualmente se desempeña como diputada en el Congreso capitalino, donde ha impulsado iniciativas relacionadas con los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas y de la comunidad LGBT+.

Su nombre volvió a cobrar relevancia tras manifestar su intención de buscar la alcaldía Cuauhtémoc.

Heredera de una de las organizaciones de comerciantes más influyentes

Diana Sánchez Barrios forma parte de la familia Sánchez Barrios, encabezada por Alejandra Barrios Richard, considerada durante décadas una de las principales líderes del comercio en vía pública del Centro Histórico.

A lo largo de los años, la organización ha agrupado a miles de comerciantes y ha tenido participación en las negociaciones con autoridades capitalinas sobre la regulación del ambulantaje, reordenamientos y permisos para ejercer el comercio en la vía pública.

Su trayectoria política

Además de su actividad como líder comerciante, Sánchez Barrios ha buscado abrirse paso en la política.

En 2021 contendió por la alcaldía Cuauhtémoc como candidata de la coalición Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD.

Posteriormente, el 1 de febrero de 2025 rindió protesta como diputada suplente en el Congreso de la Ciudad de México e integra la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, donde actualmente ejerce funciones legislativas.

Desde el Congreso ha presentado iniciativas relacionadas con el reconocimiento del comercio popular, la protección de los derechos laborales de personas trabajadoras no asalariadas y el fortalecimiento de los derechos de la diversidad sexual y de las familias diversas.

Su detención en 2021

En marzo de 2021 fue detenida por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su presunta participación en los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla, cuando era candidata a diputada local.

Tras su detención, Sánchez Barrios rechazó las acusaciones y aseguró que se trataba de una persecución política. Con el paso del proceso judicial obtuvo diversas medidas cautelares que le permitieron continuar su defensa fuera de prisión.

El atentado del que fue víctima

El 17 de octubre de 2024, Diana Sánchez Barrios fue víctima de un ataque armado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. En la agresión murieron dos personas que la acompañaban, mientras que ella resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Tras recuperarse, regresó a sus actividades públicas y, en febrero de 2025, asumió formalmente su curul en el Congreso de la Ciudad de México.

Busca la alcaldía Cuauhtémoc

Ahora, Diana Sánchez Barrios ha manifestado su intención de buscar la candidatura para la alcaldía Cuauhtémoc, una de las demarcaciones más importantes de la capital por concentrar el Centro Histórico y una intensa actividad comercial.

Su eventual participación en la contienda la colocaría nuevamente en el centro del debate político de la Ciudad de México, donde el comercio en vía pública continúa siendo uno de los principales temas de discusión entre autoridades, comerciantes y vecinos.