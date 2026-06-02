¿Quién es El Gabito? El operador de Los Chapitos detenido en Sinaloa

La noche del lunes 1 de junio fue detenido Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias "El Gabito" o "El 80", identificado por autoridades federales como uno de los principales operadores de la facción de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa.

La captura se realizó en el municipio de El Rosario, Sinaloa, durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales. De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, el presunto criminal fue localizado en la colonia Real del Valle, donde también fueron aseguradas armas, municiones, droga, dinero en efectivo y un vehículo.

Según las autoridades, Martínez Larios fungía como jefe regional de la facción conocida como "Los Menores", vinculada a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Además, es investigado por delitos como secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud.

En una acción coordinada en El Rosario, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales detuvieron a Gabriel "N", alias "Gabito", identificado como generador de violencia y jefe regional de la facción "Los Menores".



El detenido es investigado por su... pic.twitter.com/Ow6XbAqIue — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 2, 2026

Uno de los señalamientos más relevantes en su contra es su presunta participación en la desaparición de diez personas relacionadas con la empresa minera canadiense Vizsla Silver. El caso involucra a seis trabajadores y cuatro proveedores de la compañía, quienes desaparecieron a principios de este año en el sur de Sinaloa.

¿Quién es "El Gabito"?

Gabriel Nicolás Martínez Larios es considerado por las autoridades como uno de los operadores más importantes de Los Chapitos en el sur de Sinaloa. Su zona de influencia abarcaba municipios estratégicos como Mazatlán, Concordia, El Rosario, Escuinapa, San Ignacio y Cosalá.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad durante la disputa interna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones que mantienen una lucha por el control territorial y operativo del Cártel de Sinaloa. Diversos reportes periodísticos lo identifican como una persona cercana a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y considerado uno de los principales líderes de Los Chapitos.

Tras la muerte de algunos mandos relevantes dentro de la organización criminal, "El Gabito" fue señalado como una de las figuras que adquirieron mayor peso dentro de la estructura operativa del grupo en la región.

Además de aparecer en investigaciones federales, Martínez Larios también ha sido mencionado en narcocorridos interpretados por artistas del regional mexicano como Panchito Arredondo, Luis R. Conriquez y Gerardo Ortiz.

Su captura representa uno de los golpes más recientes contra la estructura regional de Los Chapitos en Sinaloa, un estado que continúa siendo escenario de disputas entre distintas facciones del crimen organizado.