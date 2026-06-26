¿Quién es el "Güero Pink", jefe regional del "Cártel del Pacífico" detenido en Sinaloa?

Misael "N", conocido como "Güero Pink", fue detenido en un operativo encabezado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, al ser identificado por las autoridades como presunto jefe regional del denominado "Cártel del Pacífico", facción "Menores", con operaciones en el sur de la entidad.

La captura ocurrió el 25 de junio en el municipio de Escuinapa, como resultado de trabajos de inteligencia militar, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

¿Quién es Misael "N", alias "Güero Pink"?

Misael "N" era considerado el responsable regional de la organización criminal en los municipios de Escuinapa, El Rosario y Villa Unión, en Sinaloa.

Las autoridades lo señalan por su probable participación en diversos hechos delictivos de alto impacto, entre ellos el secuestro y asesinato de mineros ocurrido en el municipio de Concordia, así como el presunto secuestro de turistas originarios del Estado de México en Mazatlán, registrado entre enero y febrero de este año.

Hasta el momento, estas acusaciones forman parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que será la autoridad ministerial la encargada de determinar su responsabilidad jurídica.

También fue detenido Hilario "N",

Durante el despliegue también fue detenido Hilario "N", identificado por las autoridades como ex director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

En el operativo fueron aseguradas armas largas, cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico y diversas dosis de droga, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

Ttanto Misael "N" como Hilario "N" fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, delegación Culiacán, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes, las diligencias periciales y se determinará su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.