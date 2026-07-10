¿Quién es Itzel Bouchan Giles? La influencer que causó revuelo por una sesión de fotos en el Metro

Una sesión de fotografías dentro de instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro generó polémica en redes sociales, luego de que usuarios cuestionaran la presencia de Itzel Bouchan Giles en una zona de talleres y la relacionaran sentimentalmente con el director del Metro, Adrián Rubalcava Suárez.

La conversación creció después de que diversas cuentas en redes sociales difundieran imágenes de la joven posando en lo que aparenta ser un área de mantenimiento del STC, acompañadas de críticas por el presunto uso de estos espacios para una sesión fotográfica.

Entre los comentarios difundidos en X, algunos usuarios escribieron frases como:

"Adrián Rubalcava tiene a su novia en las obras del Metro tomándose fotos".

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que Itzel Bouchan Giles y Adrián Rubalcava mantengan una relación sentimental.

¿Quién es Itzel Bouchan Giles?

Itzel Bouchan Giles es trabajadora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y también es creadora de contenido en redes sociales, donde comparte fotografías y aspectos de su vida cotidiana. En Instagram suma más de 158 mil seguidores y ofrece contenido exclusivo mediante plataformas de suscripción.

Ante la polémica, la joven aseguró a través de su cuenta de Instagram que lleva 12 años trabajando en el STC Metro y rechazó las versiones difundidas en redes sociales.

"Tengo 12 años trabajando en el STC Metro y ese es un vagón de exhibición, por eso tiene un espejo. Trabajo en un taller de mantenimiento. Dejen de andar inventando estupideces", escribió.

¿Por qué se volvió tendencia?

El nombre de Itzel Bouchan Giles comenzó a circular después de que usuarios en X cuestionaran las imágenes en las que aparece dentro de instalaciones del Metro.

Algunas publicaciones aseguraban que se trataba de un uso indebido de los talleres y la vinculaban con Adrián Rubalcava. No obstante, la trabajadora sostiene que las fotografías fueron tomadas en un vagón de exhibición y que su presencia en el lugar obedece a que labora en esa área.

¿Quién es Adrián Rubalcava?

Adrián Rubalcava Suárez es el actual director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Asumió el cargo en mayo de 2025 y anteriormente fue alcalde de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos durante distintos periodos.