¿Quién es Jaime Bonilla, señalado por Marina del Pilar por audios?

Marina del Pilar sigue en medio de una polémica, derivado de la filtración de algunos audios donde la gobernadora de Baja California estaría hablando con agentes del FBI para colaborar como testigo protegido, debido a la posibilidad de extradición que trascendió precisamente en el primer audio.

Sin embargo, posterior a la publicación del primer audio por parte del periodista Héctor de Mauleón, la actual gobernadora de BC rompió el silencio para explicar que lo que escuchamos en dichas grabaciones era su voz, pero acusó que podría tratarse de una provocación orquestada por Jaime Bonilla.

¿Quién es Jaime Bonilla?

Jaime Bonilla Valdez es un empresario de medios de comunicación y político mexicano, que fungió como gobernador del estado de Baja California entre 2019 y 2021. Con más de 10 años de trayectoria política, Bonilla se ha visto envuelto en diversas polémicas, que a continuación enlistaremos.

Ley Bonilla

Tras ganar la gubernatura de Baja California en 2019 bajo el estandarte de Morena, lo más recordado de su administración es la "Ley Bonilla", una reforma constitucional con la que intentó extender de dos a cinco años su periodo gubernamental, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Vinculación a proceso

En marzo de 2026, Jaime Bonilla fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de peculado, uso indebido de la autoridad y uso indebido de las atribuciones. Antes de concluir su administración, firmó una contrato millonario para la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, que nunca se concluyó.

La firma del contrato comprometía los recursos estatales. Actualmente enfrenta su proceso en libertad tras argumentar que las acusaciones obedecen a una persecución política.

Controversia vs Marina del Pilar

Recientemente, la gobernadora lo acusó de haberle "tendido una trampa" al orquestar y filtrar audios de conversaciones privadas que sostuvo con presuntos agentes del FBI de Estados Unidos, luego de que a Marina del Pilar Estados Unidos le revocara la visa de no inmigrante.

Mensaje para las y los bajacalifornianos. pic.twitter.com/MGIKwT2Tyr — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) July 15, 2026

Por su parte, Jaime Bonilla ha rechazado tajantemente las acusaciones calificándolas de ilógicas e incongruentes, mientras analiza tomar acciones legales por difamación.