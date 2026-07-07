¿Quién es Ken Salazar y por qué su libro menciona que AMLO temía lo que pudiera revelar “El Mayo” Zambada?

Uno de los pasajes más comentados del libro de Ken Salazar menciona a una fuente anónima, identificada como "El Susurrador", quien aseguró que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador estaba inquieto por las posibles declaraciones de Ismael "El Mayo" Zambada ante las autoridades estadounidenses.

Cuestionado sobre ese capítulo durante una entrevista, el ex embajador estadounidense aclaró que nunca tuvo evidencia de que López Obrador mantuviera acuerdos con el crimen organizado. Explicó que esa versión provenía de comentarios que escuchó en aquel momento, pero que nunca estuvo respaldada por pruebas.

"Yo nunca tuve evidencia de que López Obrador estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó", afirmó.

Salazar añadió que, durante ese periodo, el tema era objeto de constantes especulaciones tanto en medios de comunicación como en el debate público, por lo que distintas personas le hablaban de esa presunta preocupación. No obstante, reiteró que esas conversaciones nunca estuvieron respaldadas por pruebas.

¿Qué dijo sobre funcionarios relacionados con el crimen?

En la misma entrevista, el ex embajador también fue cuestionado sobre otra parte de su libro en la que señala que los cárteles habían logrado corromper a distintos funcionarios mexicanos.

Salazar explicó que sí existía una percepción generalizada sobre actos de corrupción en distintos niveles de gobierno, aunque aclaró que no contaba con evidencia específica contra integrantes de la administración de López Obrador.

Como ejemplo mencionó el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, quien fue declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Insiste en mantener la cooperación entre México y EU

El ex diplomático sostuvo que la colaboración entre ambos países debe continuar para enfrentar a los grupos criminales.

También señaló que el combate al tráfico de fentanilo, así como al ingreso de armas provenientes de Estados Unidos hacia México, sigue siendo uno de los principales retos en materia de seguridad para ambos gobiernos.

¿Quién es Ken Salazar?

Ken Salazar es un político y abogado estadounidense de origen mexicoamericano. Entre 2021 y enero de 2025 fue embajador de Estados Unidos en México durante la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden.

Antes de ocupar ese cargo, también fue senador por Colorado y secretario del Interior de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama. Durante su gestión como embajador participó en temas de la relación bilateral, como seguridad, migración, combate al narcotráfico e integración económica entre ambos países.

¿Cuál es el libro del que habla Ken Salazar?

Las declaraciones surgen a raíz de Borderlands: My Fight for an Inclusive America, el libro de memorias del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, cuyo lanzamiento está previsto para el 28 de julio de 2026.

Aunque la obra aún no ha sido publicada para el público, el diario Reforma tuvo acceso a un ejemplar anticipado y este fin de semana difundió algunos de sus pasajes más relevantes.

En el libro, Salazar repasa su trayectoria política y dedica más de un centenar de páginas a su paso como embajador en México.

Entre los capítulos que más han llamado la atención está el relacionado con su relación con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, donde cita a una fuente anónima identificada como "El Susurrador", quien le habría comentado que el entonces presidente López Obrador estaba preocupado por la información que Ismael 'El Mayo' Zambada pudiera revelar tras su captura en Estados Unidos.