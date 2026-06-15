¿Quién es Laura Itzel Castillo, la nueva secretaria de las Mujeres?

Esta mañana, durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que ya tenían un nombre para la siguiente titular de la Secretaría de las Mujeres, luego de que la dependencia ha pasado ya más de 2 meses sin secretaria.

El nombre mencionado en la mañanera fue el de Laura Itzel Castillo, quien fungirá como la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres. Sin embargo, hasta el momento no ha asumido el puesto, ya que se encuentra definiendo los tiempos para dejar sus responsabilidades en la Cámara alta.

Aunque no se manejó la fecha en la que daría el paso rumbo al gabinete federal, la mandataria confirmó que la decisión ya está tomada y aunque pensaba comunicarlo después, esta mañana adelantó este hecho durante la mañanera del pueblo.

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

Miembro del partido Morena, Laura Itzel Castillo Juárez ha sido presidenta de la Cámara de Senadores desde el 1 de septiembre de 2025, durante el año de la LXVI Legislatura. También es Senadora del Congreso de la Unión desde el 1 de septiembre de 2024.

La #SecretaríaDeLasMujeres felicita a la actual Presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, @LauraI_Castillo, a quien el día de hoy la Presidenta de México, Dra. @Claudiashein anunció como la próxima titular de esta dependencia.



Con su liderazgo, continuaremos impulsando la... pic.twitter.com/VbNCTnKT5P — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) June 15, 2026

Además, durante el periodo 14 de noviembre de 2015 al 4 de diciembre de 2018, fue Directora de la Red de Transporte de Pasajeros de la CDMX y del 2009 al 2012 fue diputada del Congreso de la Unión por Representación proporcional.

Laura Itzel Castillo es egresada de la licenciatura de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (1976-1981) y ha militado en diferentes partidos políticos de la izquierda mexicana como:

Partido de la Revolución Democrática (PRD): 1991-2009

1991-2009 Partido del Trabajo (PT): 2009-2012

2009-2012 Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA): Desde 2024

En diciembre del 2020 fue nombrada consejera independiente de Petróleos Mexicanos por un periodo de cinco años con 69 votos a favor y 25 en contra.