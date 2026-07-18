¿Quién es la jueza que habría usado IA para elaborar sentencias? Esta es la historia de Lizbeth González Cortés

Una jueza federal terminó bajo la lupa luego de que medios de comunicación, señalaran que el Tribunal de Disciplina Judicial decidó suspenderla temporalmente de su cargo. Pero, ¿qué pasó para que Lizbeth González Cortés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas, quedara en medio de la polémica?

El caso llamó la atención porque entre los señalamientos que se revisan aparece el uso de herramientas de inteligencia artificial para la elaboración de sentencias, además de acusaciones relacionadas con presunto acoso laboral, rezago en asuntos del juzgado y conflictos con trabajadores.

¿Quién es Lizbeth González Cortés?

Lizbeth González Cortés es licenciada en Derecho y cuenta con el título profesional de abogada, notaria y actuaria. Antes de convertirse en jueza federal, construyó una trayectoria de 17 años como abogada litigante.

Además, actualmente cursaba una maestría en Juicio de Amparo, una rama del derecho enfocada en la defensa de personas frente a actos de autoridad.

Su carrera la llevó a participar en el proceso de elección del Poder Judicial de 2025, tras el cual fue designada como titular del Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas.

¿Por qué está en el ojo del huracán?

El nombre de González Cortés comenzó a generar atención después de que se acumularan quejas relacionadas con su desempeño al frente del juzgado.

Entre los puntos que forman parte de la investigación están los señalamientos por presunto acoso laboral, conflictos con trabajadores, rezago en expedientes y el supuesto uso de inteligencia artificial para la elaboración de documentos judiciales.