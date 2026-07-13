Influencer asegura que "no todos deberían votar": ¿Quién es Natalia Torres y qué dijo?

Las redes sociales volvieron a encender el debate sobre la democracia y el derecho al voto luego de que una frase pronunciada por una abogada y analista política se viralizó en cuestión de horas.

Aunque posteriormente intentó explicar el contexto de sus declaraciones, el tema escaló rápidamente hasta provocar reacciones de figuras políticas, miles de comentarios en internet y una discusión nacional sobre los requisitos para ejercer el sufragio en México.

En Ovaciones te decimos quién es Natalia Torres, por qué su comentario desató una polémica tras defender una propuesta relacionada con la educación cívica de los ciudadanos y cómo respondió a Citlalli Hernández tras las críticas de la morenista

Fotos: @naattorres1 @CitlaHM



Natalia Torres asegura que "no todos deberían votar"

La polémica comenzó tras la difusión de un episodio del pódcast Leo y Nacho, donde Natalia Torres abordó el tema del derecho al voto y la preparación de los ciudadanos para participar en las elecciones.

Fragmentos de la conversación comenzaron a circular en redes sociales y numerosos usuarios interpretaron sus palabras como una propuesta para restringir el sufragio a personas con determinado nivel educativo o económico.

¿Qué dijo Natalia Torres sobre el voto?

La controversia surgió a partir de su participación en el pódcast Leo y Nacho, donde Natalia Torres expresó su postura sobre quiénes deberían ejercer el derecho al voto y planteó una propuesta para que los ciudadanos reciban capacitación en temas de educación cívica antes de obtener su credencial para votar.

Durante la entrevista, la abogada fue contundente al responder si considera que todas las personas deberían votar.

"¿Todos deberían de votar?", le preguntaron a Natalia. "Yo creo que no. Y lo volveré a decir 75 veces. Me turbo vale madre si no les pareció", remarcó.

Después explicó que, a su juicio, debería existir una diferencia entre quienes cuentan con mayor preparación y quienes, según su percepción, no muestran interés por participar de manera informada en la vida pública.

"¿Cómo vas a tomar en cuenta el mismo voto de una persona que tiene maestría, doctorado, hijos, hizo su servicio militar, a una persona que cumplió 18 años, con todo el respeto, lo único que hace es levantarse y echar la hueva todo el día? No, yo sé que no todo México es así", cuestionó Luis.

Ante lo que Luis expuso, Torres explicó que desde hace tiempo ha planteado una propuesta para que el acceso a la credencial para votar esté acompañado de conocimientos básicos sobre el funcionamiento del Estado mexicano.

"Yo en algún momento hice una propuesta para que solamente pudieras tener acceso al voto con el conocimiento mínimo básico indispensable de lo que hace el Estado. O sea, las razones por las que vas a votar".

La analista señaló que uno de los argumentos en contra de esa idea es la desigualdad en el acceso a la educación, por lo que propuso que el propio Instituto Nacional Electoral (INE) ofreciera cursos gratuitos para todos los ciudadanos.

"¿Qué pasaría si el INE hiciera varias jornadas de sesiones o de clases que tú debes tener para hacer ciertos exámenes y que con esos exámenes tienen tu credencial de votar? Estoy tratando de eliminar la brecha entre educación pública y privada, entre temas de educación".

Hace unos días la influencer @naattorres1 diciendo que el voto, base de nuestros principios democráticos, debería estar condicionado.



Paralelamente en US aparecen las iniciativas de householdvoting: la renuncia al voto femenino.



Así de distópico el mundo. pic.twitter.com/wCxpruqCZs — Olivia Oropeza (@OliviaOropeza_) July 10, 2026

De acuerdo con Torres, el objetivo sería que cualquier persona pudiera acceder a la misma información antes de participar en una elección.

"Yo te doy los cursos, yo te doy la información que necesitas saber".

La profesora de Teoría Constitucional explicó que esa capacitación debería incluir conocimientos básicos sobre la organización del Estado mexicano y las responsabilidades de los cargos de elección popular.

"Hay tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto hace un presidente, esto hace un diputado, esto hace un senador, esto hace el Poder Judicial en general. Tienes 32 entidades federativas. Esto hace un gobernador, estos son los regidores... como una forma de entender por quién estás votando y por qué vas a votar".

Finalmente, sostuvo que muchas personas participan en las elecciones sin conocer las diferencias entre los distintos cargos públicos, lo que, a su juicio, justifica fortalecer la educación cívica.

"Si hoy a la fecha hay gente que puede votar por diputados y senadores que no tienen idea de cuáles son las diferencias, cuál es la diferencia entre un diputado local y un federal. A veces como que podría no percibirse ese tipo de cosas".

¿Quién es Natalia Torres?

Natalia Torres es abogada, profesora de Teoría Constitucional y analista política.

A lo largo de su trayectoria ha participado en distintos espacios de análisis sobre derecho constitucional, democracia, instituciones públicas y procesos electorales, además de colaborar en programas digitales y debates sobre la vida política del país.

Su presencia en redes sociales también ha crecido gracias a sus comentarios sobre temas jurídicos, electorales y de actualidad nacional.

Citlalli Hernández responde a Natalia Torres

La ex secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, reaccionó a la controversia mediante una publicación en la red social ´X´, donde criticó duramente la postura atribuida a Natalia Torres y la vinculó con una visión histórica que, dijo, ha buscado restringir la participación ciudadana.

En su publicación aseguró que "desde el Porfiriato, la derecha ha atentado contra la democracia."

También recordó que durante ese periodo histórico se sostenía que permitir votar a un pueblo "analfabeta" provocaría el caos.

Desde el Porfiriato, la derecha ha atentado contra la democracia.



En aquella época sostenía que otorgarle el derecho al voto a un pueblo "analfabeta" provocaría el "caos".



Han pasado más de cien años, pero al parecer la esencia de esa ideología sigue intacta en sus herederos... https://t.co/6rnKcJcn0R — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) July 13, 2026

La funcionaria agregó:

"Han pasado más de cien años, pero al parecer la esencia de esa ideología sigue intacta en sus herederos de pensamiento."

Finalmente, lanzó una crítica directa:

"En el PAN persiste la misma visión elitista: ellos quieren designar quiénes merecen votar y quiénes no, quiénes merecen ser objetos de derecho y quiénes no. Los 'ignorantes', según su clasismo, no merecen ser ciudadanos. ¡RETRÓGRADAS!", concluyó la morenista.

Natalia responde a criticas de Citlalli y confronta a Morena

Luego de que la ex secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, criticara su postura sobre el derecho al voto mediante una publicación en X, Natalia Torres difundió un video en sus redes sociales en el que respondió directamente a la funcionaria y lanzó señalamientos contra Morena.

Al inicio de su mensaje, la abogada cuestionó que Hernández dedicara tiempo a responder comentarios realizados en un pódcast y le pidió enfocarse en las responsabilidades de su cargo.

"Pues resulta y resalta que Citlalli Hernández está superpreocupada (...) a lo que una ciudadana dice o deja de decir en un podcast. Citlalli, con todo el respeto que usted se merece, póngase a trabajar, porque afortunadamente lo que yo haga o deje de hacer no le cuesta a los mexicanos un solo peso. Usted sí".

Torres también hizo referencia al papel político de la morenista durante los procesos electorales y cuestionó sus prioridades.

"No voy a cuestionar sus prioridades cuando decidió abandonar la Secretaría de la Mujer para irse a operar elecciones, pero ya que está operando elecciones, yo creo que podría dedicar exactamente el mismo párrafo a explicarnos cómo es que Morena opera con el crimen organizado para robarse urnas, por ejemplo, para poner candidatos, para gobernar estados".

En el mismo video, la analista sostuvo que esos temas deberían recibir mayor atención que sus declaraciones en un programa de internet.

"Llámeme loca, pero creo que eso es una prioridad mucho antes de lo que yo pueda decir en un podcast".

Asimismo, aprovechó la respuesta para exigir explicaciones sobre diversos casos que, dijo, han generado cuestionamientos hacia el partido oficialista.

"Ya viendo que sí tiene internet y que sí le dedica un buen rato a las redes sociales, dedíquenos el mismo párrafo a explicarnos qué pasó con Adán Augusto, con la Barredora, con Rubén Rocha Moya. Asegúrese de darnos certeza que en los siguientes procesos electorales Morena no va a ir junto con el narcotráfico. Esas deberían ser sus prioridades".

Finalmente, Natalia Torres cerró su mensaje reiterando su postura política y respondiendo a las críticas que recibió en redes sociales tras la polémica.

"Le mando un fuerte abrazo y se lo repito, sí, siempre voy a preferir que me digan que soy de ultraderecha antes que ser solapadora de narcos, porque hasta en eso hay diferencias, Citlalli. Que pase un muy bonito día", concluyó Natalia.