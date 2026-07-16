¿Quién es Óscar Langlet? El cercano a Gertz Manero que pidió su baja de la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) registró un nuevo cambio en su estructura de mando. Óscar Langlet González dejó la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, convirtiéndose en el segundo fiscal que sale de la institución en menos de 48 horas.

De acuerdo con información difundida este jueves, la remoción habría ocurrido después de que el funcionario se negara a cerrar una carpeta de investigación que, presuntamente, sus superiores le habían instruido archivar.

Según los reportes, a Langlet González le fue solicitada su renuncia poco después de reincorporarse a sus labores, tras ausentarse por una cirugía mayor. El fiscal también es esposo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sara Irene Herrerías.

¿Qué hacía la fiscalía que encabezaba?

La fiscalía que dirigía Óscar Langlet tiene entre sus responsabilidades investigar posibles delitos atribuidos a servidores públicos federales, así como conductas relacionadas con la administración de justicia y hechos de corrupción fuera de la propia institución. Entre sus atribuciones está integrar carpetas de investigación contra funcionarios cuando existen indicios de la comisión de ilícitos.

¿Quién es Óscar Langlet?

Antes de encabezar esa fiscalía especializada, Óscar Langlet González ocupó diversos cargos dentro de la FGR. Entre ellos destacan la Consejería General y la coordinación de asesores del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, posiciones desde las que participó en tareas de carácter jurídico y administrativo dentro de la institución.

Ulises Lara López

La salida de Óscar Langlet se produce apenas unos días después de que Ulises Lara López dejara la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR. La institución informó entonces que su separación del cargo obedecía a una decisión personal, aunque ambos movimientos han llamado la atención al ocurrir en un corto periodo y en áreas estratégicas de la Fiscalía.