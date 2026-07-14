¿Quién es Rafael "N", el tirador español de Vía Atlixcáyotl?

Esta mañana las autoridades detuvieron a Rafael "N", tirador de Vía Atlixcáyotl en el fraccionamiento Santa Fe del estado de Puebla, durante un operativo de cateo, donde elementos de seguridad, según informan, fueron recibidos a balazos.

La detención se produjo tras la denuncia de una de sus víctimas. El Ejército Nacional, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional confirmaron el hecho a través de una publicación en redes sociales, por lo cual, el caso se viralizó a través de X, generando todo tipo de especulaciones.

Rafael "N" era apodado como "El tirador de la Vía Atlixcáyotl". Su identidad se desconocía, pero ya había atacado a numerosas víctimas. Sus blancos más fáciles eran peatones y conductores de automotores. Iban más de 10 ataques hasta finales de junio.

¿Quién es Rafael "N", el tirador español de la Vía Atlixcáyotl?

Rafael Zabalza Beraza, ahora Rafael "N" es un empresario de origen español de 65 años. Fue detenido esta mañana por elementos del Ejército Nacional, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, debido a que contaba con al menos 7 carpetas de investigación: 6 por ataques a propiedad ajena y 1 por lesión.

#ULTIMAHORA #Enterate #noticias #Puebla || Tras un intenso operativo en el Residencial Santa Fe, ubicado en la Vía #Atlixcáyotl frente a La Vista Country Club, autoridades detuvieron a Rafael 'N', señalado como el presunto tirador que disparaba contra vehículos y... pic.twitter.com/ytFXaxqmIt — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) July 14, 2026

Durante su detención, Rafael "N" se encontraba en el Fraccionamiento Santa Fe en compañía de su esposa e hijas, quienes presenciaron todo el operativo, alrededor de las 8:15 de la mañana. De acuerdo con Rodolfo Ruiz, un periodista poblano, el empresario habría sido uno de los proveedores favoritos durante el gobierno de Mario Marín Torres.

De acuerdo con palabras del Secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez, en conferencia de prensa, el agresor:

"No tenía un horario definido y tampoco una zona específica".

Principales víctimas de Rafael "N", francotirador de Atlixcáyotl

Hasta junio de 2026 se registran 11 ataques documentados. Sin embargo, fue el del pasado 9 de julio el que le costó su detención luego de que la víctima, un hombre identificado como Juan Michel, denunciara un ataque a su vehículo alrededor de las 2 y 2:30 de la madrugada.

Enero de 2026: Hiere a un menor

Jesús Elías, un niño de 8 años viajaba con su familia por Periférico Ecológico cuando recibió un impacto de bala en su mandíbula.

Junio 2026: Apertura de carpetas de investigación

Hasta junio de 2026 se registraron 11 casos, mediante denuncias, entrevistas y dictámenes. Sin embargo se abrieron sólo 7 carpetas de investigación.

Julio 2026: Captura del agresor

El joven Juan Michel denunció un ataque a su vehículo Volkswagen Pointer, mientras circulaba con dirección a Tlaxcalancingo a la altura del Tecnológico de Monterrey y de acuerdo con la Fiscalía de Puebla fue gracias a esta denuncia que se comenzó a hacer el seguimiento de la captura del Tirador de la Atlixcáyotl".