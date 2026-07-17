¿Quién es realmente el papá de Tito Double P? La historia detrás de la familia de Peso Pluma

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, y Tito Double P, cuyo nombre real es Jesús Roberto Laija García, son primos por parte de la familia materna del intérprete de “Ella Baila Sola”.

Ambos tienen raíces en Sinaloa y su relación no solo es familiar, sino también musical.

¿Quién es José Ramón Laija Serrano, “El Coloche”?

José Ramón Laija Serrano, alias “El Coloche” o “El Colo”, fue identificado por autoridades como un operador del Cártel de Sinaloa.

Durante la década de los noventa fue señalado por su presunta participación dentro de estructuras criminales que operaban en estados como Nayarit, Jalisco y Sinaloa.

De acuerdo con investigaciones y reportes sobre su trayectoria, fue relacionado con actividades como narcotráfico, secuestro, homicidio y delincuencia organizada.

También fue mencionado como un hombre cercano a figuras históricas del crimen organizado mexicano como Miguel Ángel Félix Gallardo, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma.

Su captura en 2003

José Ramón Laija Serrano fue detenido en 2003 y enfrentó procesos federales por delitos como delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Su nombre quedó ligado a expedientes relacionados con el crimen organizado de esa época y, años después, volvió a aparecer en la conversación pública por las versiones que lo conectan con integrantes de la escena musical actual.

José Ramón Laija Serrano.Foto: Redes Sociales.



Entonces, ¿qué está confirmado?

Hasta ahora, lo confirmado es que Peso Pluma y Tito Double P son primos y comparten una trayectoria musical cercana.

La relación familiar entre los cantantes y José Ramón Laija Serrano forma parte de las versiones que comenzaron a circular recientemente, pero no existe una confirmación pública de los artistas sobre ese supuesto vínculo.