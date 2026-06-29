Familiares de Fátima Ozoara bloquean vialidades tras desaparición

Esta mañana, vialidades como el Periférico Sur se vio afectada debido a una manifestación por parte de los familiares de la joven Fátima Ozoara Cid Vázquez, quienes exigen visibilización por parte de los medios de comunicación, pues aseguran que la Fiscalía General de la Ciudad de México aún no les da resultados sobre su búsqueda.

De acuerdo con sus familiares, Fátima Ozoara desapareció el pasado 21 de junio y hasta el momento no se sabe nada de ella, ni del proceso de búsqueda.

Sus familiares, amigos y compañeros de la joven que se desempeñaba como enfermera, se dieron cita en la avenida Periférico Sur para exigir respuesta por parte de las autoridades, que según explican, hasta ahora ha sido nula a 9 días de su desaparición.

¿Dónde desapareció Fátima Ozoara?

De acuerdo con su madre, Ozoara acudió a su trabajo y después de concluir su jornada laboral, ya no regresó a su casa. Por lo que se presume habría desaparecido cerca de su centro de empleo, en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde fue vista por última vez.



Fátima desapareció en la colonia Olivar de los Padres en la Alcaldía Álvaro Obregón. Foto: Especial

Fátima desapareció en la colonia Olivar de los Padres en la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. No se saben detalles sobre si accedió a algún vehículo o no, pero se conoce que el día de su desaparición portaba un uniforme quirúrgico azul marino.

Periférico Sur bloqueado por madre buscadora de Fátima Ozoara

Según declaraciones de su madre, a Fátima podrían haberla subido a una camioneta. Sin embargo, es una teoría que hasta ahora carece de sustento. Sus amigos y familiares mantienen bloqueados carriles centrales y laterales de Periférico Sur a la altura de TV Azteca en la colonia Fuentes del Pedregal.

Las cámaras de videovigilancia de su trabajo le favorecieron algunas imágenes, pero desafortunadamente aún no han podido dar con su paradero. Hoy, los manifestantes llevan lonas y cartulinas con la imagen de Fátima, así como mensajes de exigencia a las autoridades.

Fátima Ozoara se suma a Jannette Llamas Figueroa, Susana Poblano Guadarrama y Melanie Pérez Núñez, las otras tres jóvenes desaparecidas en la Alcaldía Álvaro Obregón en menos de un mes.

Hasta el cierre de esta nota aún no se liberaban las vialidades.