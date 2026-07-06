¿Quién fue Samir Flores? El activista por el que manifestantes enfrentaron a Cuauhtémoc Blanco

La previa del partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 estuvo marcada por un episodio que trascendió lo deportivo.

Mientras miles de aficionados se dirigían al Estadio Ciudad de México, un grupo de manifestantes interceptó el vehículo del ex futbolista y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco, en una protesta que volvió a colocar en el centro del debate uno de los casos más sensibles de los últimos años en Morelos.

En Ovaciones te decimos quién fue Samir Flores, qué tiene que ver Cuauhtémoc Blanco en el caso y por qué su nombre continúa siendo un símbolo de lucha para organizaciones sociales y comunidades indígenas.

foto: Cuartoscuro



Manifestantes encaran a Cuauhtémoc Blanco rumbo al Mundial 2026

La tarde del domingo 5 de julio, integrantes de la Asamblea Antimundialista realizaron una movilización sobre Periférico Sur, a la altura del Centro Cultural Ollin Yoliztli y las inmediaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), como parte de las protestas organizadas durante la Copa del Mundo 2026.

En ese punto, los manifestantes identificaron la camioneta en la que viajaba Cuauhtémoc Blanco rumbo al partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra y bloquearon momentáneamente su paso.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los activistas rodeando el vehículo, realizando pintas con aerosol y lanzando consignas como "¡Samir vive!" y "¡asesino!".

En medio de la tensión, el ex gobernador descendió brevemente de la camioneta, vestido con una playera de la Selección Mexicana, para pedir a uno de sus acompañantes que evitara responder a las provocaciones. Posteriormente volvió a subir al vehículo.

Para abandonar el sitio, el conductor tuvo que retroceder y subir parcialmente al camellón central hasta encontrar una ruta alterna que le permitiera continuar su trayecto hacia el Estadio Ciudad de México.

Las consignas de los manifestantes estuvieron relacionadas con el asesinato de Samir Flores Soberanes, un caso que desde 2019 ha sido motivo de exigencias de justicia por parte de organizaciones civiles y comunidades indígenas.

Es importante precisar que no existe una resolución judicial que responsabilice penalmente a Cuauhtémoc Blanco por ese homicidio. Los reclamos corresponden a exigencias y señalamientos realizados por colectivos sociales respecto a su administración como gobernador de Morelos y a la actuación institucional tras el crimen.

"¡P1nche Blanco asesin0!": así encararon a Cuauhtémoc Blanco en #CDMX.



Manifestantes antimundialistas detuvieron su camioneta sobre Periférico, cerca de la ENAH, cuando iba rumbo al México vs. Inglaterra en el Azteca.



: Fedesotor pic.twitter.com/rrKBeHCwal — Ovaciones (@ovaciones) July 6, 2026

¿Quién es Samir Flores y qué le sucedió?

Samir Flores Soberanes fue un activista, comunicador comunitario, campesino y defensor del territorio originario de Amilcingo, en el estado de Morelos. Además de dedicarse a la agricultura y la herrería, fundó una radio comunitaria desde la cual informaba sobre problemáticas sociales y ambientales que afectaban a las comunidades de la región.

Fue uno de los principales integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, organización que durante años se opuso al Proyecto Integral Morelos (PIM), un megaproyecto energético conformado por dos termoeléctricas en Huexca, un gasoducto y un acueducto.

Samir sostenía que el proyecto representaba riesgos ambientales y sociales para las comunidades indígenas y campesinas, por lo que participó activamente en asambleas, movilizaciones y foros públicos para expresar su rechazo.

Un grupo de activistas encaró al ex gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, haciendo pintas en su auto con la leyenda ´´4s3s1n0´´, esto mientras se dirigía al partido México-Inglaterra. Entre reclamos y gritos de los manifestantes, el ex futbolista no tuvo más que subir a su... pic.twitter.com/89ApDMypiE — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) July 6, 2026

El asesinato de Samir Flores marcó una lucha social

La madrugada del 20 de febrero de 2019, tres hombres llegaron al domicilio de Samir Flores, en Amilcingo. De acuerdo con las investigaciones, llamaron al activista con el pretexto de solicitar la difusión de un anuncio en la radio comunitaria que él mismo había fundado.

Cuando salió de su vivienda fue atacado a balazos. Recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza, y aunque fue trasladado a un hospital, murió a consecuencia de las heridas.

Su asesinato ocurrió apenas un día después de participar en una reunión informativa donde cuestionó públicamente a funcionarios sobre el Proyecto Integral Morelos y pocos días antes de la consulta organizada por el Gobierno federal para decidir el futuro de la termoeléctrica de Huexca.

Desde entonces, familiares, organizaciones sociales y comunidades indígenas han sostenido que el crimen está relacionado con su labor como defensor del territorio y han exigido que se esclarezcan tanto los autores materiales como los posibles autores intelectuales.

El activista ambiental Samir Flores fue asesinado en su lucha contra una termoeléctrica en Amilcingo, Morelos, impulsada por el presidente.



Él se convirtió en uno de los símbolos de resistencia más poderosos durante el gobierno de AMLO.pic.twitter.com/FCHmFkukGg — AJ+Español (@ajplusespanol) October 1, 2024

Durante los últimos años, las autoridades han informado sobre distintas líneas de investigación, entre ellas posibles vínculos con el crimen organizado, conflictos locales y la oposición al Proyecto Integral Morelos.

Sin embargo, el caso continúa generando reclamos por parte de los colectivos, que consideran que aún existen aspectos sin esclarecer.

En marzo de 2026, un tribunal absolvió a un hombre señalado como presunto autor material del asesinato al considerar que las pruebas presentadas eran insuficientes para acreditar su responsabilidad penal, lo que reavivó las demandas de justicia de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.