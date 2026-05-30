De Veracruz al Mundial 2026: quiénes son las jóvenes que ganaron los boletos regalados por Sheinbaum y Brugada

El sueño mundialista ya tiene rostro. Cuatro jóvenes mexicanas fueron elegidas para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de ganar una convocatoria nacional impulsada por el Gobierno de México que buscó reconocer el talento y la pasión de mujeres aficionadas al futbol.

Entre las ganadoras destaca Brianna Ameli Medina Cortés, una joven de 18 años originaria de Iztapalapa, Ciudad de México, quien recibió el boleto que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, decidió donar para el partido inaugural que se celebrará en el Estadio Azteca.

La convocatoria reunió a más de mil participantes de distintas entidades del país. Para concursar, las jóvenes debían enviar un video mostrando sus habilidades con el balón y explicar por qué querían formar parte de este momento histórico para el futbol mexicano.

Además de Brianna, también resultó ganadora Karla Itzel Peña Vilchis, originaria de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, quien viajará a Guadalajara para presenciar uno de los encuentros mundialistas que se disputarán en esa sede.

Desde Oaxaca fue seleccionada Daira Yaretzi Díaz García, originaria de San Pedro Mixtepec. La joven asistirá a uno de los partidos programados en Monterrey, una de las tres ciudades mexicanas que recibirán encuentros del Mundial 2026.

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Reconocimiento institucional y mensaje sobre el papel de la mujer

La lista la completa Yolett Cervantes Cuaquehua, de 21 años y originaria de Tlaquilpa, Veracruz. Ella recibió el boleto que la presidenta Claudia Sheinbaum decidió regalar para la inauguración del torneo. Durante la presentación oficial, la joven relató que su pasión por el futbol comenzó desde la infancia y que incluso practicó miles de dominadas para perfeccionar su técnica antes de sufrir una lesión.

Las ganadoras fueron presentadas durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta, donde recibieron sus boletos de manos de la árbitra mexicana Katia Itzel García. El acto fue acompañado por un mensaje que buscó destacar el papel de las mujeres en el deporte y abrir más espacios para las nuevas generaciones.

A un año del arranque del Mundial 2026, las historias de Brianna, Karla, Daira y Yolett representan algo más que un premio: son el reflejo de una generación de jóvenes que encontró en el futbol una forma de soñar, competir y ocupar espacios que durante décadas estuvieron reservados principalmente para los hombres.