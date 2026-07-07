¿Quiénes son los dos 'Chapitos' prófugos?

Luego del conocimiento de que Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que apoye la captura de los dos hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, que aún se mantienen prófugos de la justicia y en presunta operación de una facción del Cártel de Sinaloa.

Los Chapitos o La Chapiza son una facción poderosa del Cártel de Sinaloa, que siguió operando luego de la detención del líder principal Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien dejó la organización a cargo de sus hijos. La lideran especialmente Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Hasta el momento, dos de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán han sido detenidos y se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Sus nombres son:

Ovidio "N" (Guzmán López "El Ratón"): Detenido en enero de 2023 en Jesús María, Sinaloa y extraditado a EU y declarado culpable por narcotráfico.

Detenido en enero de 2023 en Jesús María, Sinaloa y extraditado a EU y declarado culpable por narcotráfico. Joaquín "N" Guzmán López: Detenido el 15 de julio de 2024 en El Paso, Texas, tras llegar en un avión privado con Ismael "El Mayo" Zambada. Actualmente, se encuentra bajo proceso penal en EU por su rol en el Cártel de Sinaloa.

¿Quiénes son los hijos del Chapo prófugos de la justicia?

Los principales líderes de la facción del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos son: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ambos hijos de María Alejandrina Salazar Hernández, la primera esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar

El mayor de 4 hermanos, nacido del matrimonio de Joaquín "El Chapo" Guzmán y de María Alejandrina Salazar Hernández. Su trayectoria criminal inició en febrero de 2005, cuando fue detenido en un operativo de Zapopan, Jalisco y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social n.°1 por presunto lavado de dinero.



El mayor de 4 hermanos, nacido del matrimonio de Joaquín "El Chapo" Guzmán y de María Alejandrina Salazar. Foto: Especial

En 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Guzmán Salazar bajo la Ley Kingpin (Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico) y el 15 de agosto de 2016 fue secuestrado por presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El hecho ocurrió en el restaurante La Leche y liberado junto con las 4 personas también capturadas. Todos fueron liberados el 22 de agosto.

Actualmente, su ficha de búsqueda ofrece 10 millones de dólares por información que contribuya a su captura.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar

También conocido como "Alfredillo", es uno de los hijos de en medio de Joaquín "Guzmán" Loera y Alejandrina Salazar. El 13 de septiembre de 2018 fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por la DEA y actualmente también se ofrece recompensa por dar con él.



10 mil dólares ofrece el gobierno de EU por información que ayude a su captura. Foto: Especial

Al igual que su hermano, fue secuestrado el 16 de agosto de 2016 y liberado el 22 de agosto.