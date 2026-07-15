¿Quiénes son los LeBarón? La familia que busca acceder a bienes de "El Mayo" Zambada

A casi siete años de la masacre que cobró la vida de nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller en Sonora, los familiares de las víctimas buscan una nueva vía para obtener justicia y reparación del daño.

A través de sus abogados, solicitaron al juez federal de Estados Unidos, Brian Cogan, que preserve su derecho a reclamar parte de los bienes que sean asegurados a Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, quien está próximo a recibir sentencia en territorio estadounidense.

La petición busca que los activos decomisados al narcotraficante no sean destinados únicamente al gobierno de Estados Unidos, sino que puedan ser considerados para cubrir las indemnizaciones correspondientes a las víctimas.

¿Quiénes son los LeBarón?

La familia LeBarón es una comunidad de origen estadounidense vinculada a una rama del movimiento mormón que llegó a establecerse en México desde hace décadas. Algunos de sus integrantes se dedicaron a actividades agrícolas y ganaderas en la zona fronteriza entre Chihuahua y Sonora.

Entre sus miembros más conocidos están Adrián LeBarón y Julián LeBarón, activistas que han exigido justicia por la violencia del crimen organizado y han llevado el caso ante autoridades mexicanas e internacionales.

¿Qué ocurrió en la masacre de Bavispe?

El 4 de noviembre de 2019, una caravana integrada por familias LeBarón, Langford y Miller fue atacada por un grupo armado cuando circulaba por un camino entre Bavispe, Sonora, y la comunidad de La Mora, Chihuahua.

El ataque dejó un saldo de nueve personas asesinadas: tres mujeres y seis menores de edad.

Entre las víctimas se encontraban Rhonita Miller y sus cuatro hijos, además de otros integrantes de las familias afectadas.

El crimen generó indignación nacional e internacional debido a que las víctimas eran civiles y varios de los fallecidos eran niños.

Las investigaciones de autoridades mexicanas señalaron que el ataque estuvo relacionado con una disputa entre grupos criminales que operaban en la región, particularmente integrantes de La Línea, una célula vinculada al Cártel de Juárez.

¿Por qué ahora buscan los bienes de "El Mayo" Zambada?

A días de la sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos, los abogados de las familias afectadas solicitaron al juez federal Brian Cogan que preserve la posibilidad de reclamar bienes que sean asegurados al fundador del Cártel de Sinaloa.

La petición busca que los activos decomisados a Zambada no sean destinados únicamente al gobierno estadounidense, sino que puedan utilizarse para cubrir indemnizaciones a víctimas que cuentan con resoluciones judiciales pendientes.

La defensa de las familias argumenta que buscan acceder a información sobre posibles activos del narcotraficante para hacer efectiva una compensación económica relacionada con una sentencia obtenida en 2022 contra el Cártel de Juárez.

Mientras avanza el proceso contra "El Mayo" Zambada, los familiares de las víctimas de la masacre de Bavispe buscan que los bienes vinculados al narcotráfico puedan convertirse en una herramienta para obtener justicia y compensación tras una tragedia que marcó a tres familias.