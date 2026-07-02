¿Quiénes son "Los Sombra"? El grupo criminal detrás del caso Roxana Guzmán

La investigación por la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez dio un giro importante tras la captura de otro presunto integrante de la organización criminal conocida como Los Sombra.

A un mes de que la directora del portal Pulso Informativo del Sureste fuera privada de la libertad en su domicilio de Nanchital, las autoridades federales y estatales han ampliado la lista de detenidos.

En Ovaciones te contamos a detalle todo sobre el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, así como de "Los Sombra", organización delictiva detrás de su desaparición.

Foto: 'X'



Suman 7 detenidos por el secuestro de la periodista Roxana Guzmán

Las autoridades informaron que ya son siete las personas detenidas por su presunta relación con la desaparición de Roxana Guzmán, ocurrida el 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital, Veracruz.

La captura más reciente corresponde a Javier Iván "N", alias "Delta 1", quien fue detenido en la colonia Santa Rosa de Coatzacoalcos durante un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con las investigaciones oficiales, la ubicación de "Delta 1" fue posible gracias a la información obtenida tras la captura de José del Carmen "N", alias "Delta 7", detenido el 26 de junio en Coatzacoalcos.

Además de ambos presuntos integrantes del grupo criminal, también permanecen bajo investigación Karen "N", señalada como pareja de "Delta 7", y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste: Ismael "N", Juan Carlos "N", Luis Enrique "N" y Julio César "N".

Los agentes fueron presentados inicialmente por presuntos delitos contra la salud; sin embargo, las fiscalías también investigan su posible participación u omisiones relacionadas con la desaparición de la periodista.

Tras el traslado de los policías al penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, familiares realizaron bloqueos carreteros y manifestaciones para exigir un proceso imparcial, asegurando que no desean que se fabriquen "chivos expiatorios".

Quién secuestra a la reportera Roxana Guzmán el 2 de junio, y aún la tiene desaparecida, pertenece a la policía de Veracruz...



Ahora vendrán los rollos y las mentiras para deslindarse y lavarse las manos.



Verdad @rocionahle ?? pic.twitter.com/XnKHO6kJyV — Juan Pablo Alvarez G (@JPAlGd) June 27, 2026

Cae "Delta 1" de "Los Sombra"

La detención de Javier Iván "N", alias "Delta 1", representa uno de los avances más importantes de la investigación.

Las autoridades lo identifican como un presunto operador del grupo criminal Los Sombra y uno de los hombres que habría participado directamente en la privación ilegal de la libertad de Roxana Guzmán.

Según las investigaciones ministeriales, el sospechoso habría formado parte del comando armado que ingresó al domicilio de la periodista durante la mañana del 2 de junio, cuando varios hombres con armas largas sometieron a la comunicadora y a su familia antes de llevársela en un vehículo particular.

Su captura ocurrió días después de la detención de "Delta 7", quien, de acuerdo con fuentes oficiales, aportó información relevante que permitió localizar tanto a otros presuntos implicados como el inmueble donde posteriormente fueron encontrados restos humanos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente si dichos restos pertenecen a Roxana Guzmán, pues continúan los estudios genéticos realizados con muestras de ADN entregadas por sus familiares.

¿Quiénes son "Los Sombra", grupo criminal detrás del secuestro de la periodista?

Los Sombra son una organización delictiva que opera principalmente en el sur de Veracruz y que, de acuerdo con autoridades federales y estatales, mantiene presencia en municipios como Coatzacoalcos, Nanchital, Moloacán, Minatitlán e Ixhuatlán del Sureste.

Diversos reportes de seguridad señalan que este grupo surgió como una célula vinculada al Cártel del Golfo, aunque con el paso del tiempo comenzó a operar de manera independiente en varias regiones del estado.

A Los Sombra se les atribuyen actividades relacionadas con secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidios, desapariciones, narcomenudeo y control de rutas utilizadas para actividades ilícitas.

Las autoridades investigan si varios de los detenidos en el caso Roxana Guzmán actuaban como integrantes o colaboradores de esta organización criminal.

El uso de alias como "Delta 1" y "Delta 7" también forma parte de la estructura de identificación utilizada presuntamente por algunos integrantes del grupo para coordinar operaciones delictivas.

Aunque las investigaciones continúan, las fiscalías no han revelado el nivel de responsabilidad individual de cada detenido ni han informado sobre posibles nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.

Caso Roxana Guzmán

La desaparición de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, ocurrió durante la mañana del 2 de junio, cuando hombres armados irrumpieron en su vivienda ubicada en Nanchital.

De acuerdo con las investigaciones, al menos cuatro sujetos ingresaron con armas largas, sometieron a la periodista y a sus familiares y posteriormente la sacaron por la fuerza para llevársela en un automóvil particular.

Días después, derivado de las declaraciones obtenidas durante las investigaciones, las autoridades localizaron un rancho en el municipio de Moloacán, donde fueron encontrados restos humanos que actualmente permanecen bajo análisis en la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses (UISMF) de la Fiscalía de Veracruz.

? ¿Dónde está Roxana Guzmán?



La periodista Roxana Berenice Guzmán continúa desaparecida tras ser privada de la libertad en su domicilio de Nanchital, Veracruz. El caso ha generado indignación luego de que se difundiera un video del momento en que hombres armados irrumpen en... pic.twitter.com/0sabUbh55D — Ovaciones (@ovaciones) June 5, 2026

La FGR recibió muestras de ADN de los padres de la comunicadora para realizar las pruebas periciales correspondientes.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que los restos correspondan a Roxana Guzmán.

Mientras tanto, la carpeta de investigación permanece abierta y organizaciones como Artículo 19 han exigido que no cesen las labores de búsqueda y que se garantice el esclarecimiento total del caso, así como justicia para la periodista desaparecida.