¿Quiénes son Los Viagras y Los Juárez? Grupos criminales que EU declaró terroristas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó al Cártel de Juárez y a Los Viagras a su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), con lo que ambas organizaciones enfrentarán mayores sanciones financieras y legales.

Con la actualización, ya son nueve organizaciones criminales mexicanas incluidas bajo este esquema por Estados Unidos.

¿Quiénes son Los Viagras?

Los Viagras son una organización criminal originaria de Michoacán que surgió entre 2013 y 2014, durante el auge de los grupos de autodefensa creados para enfrentar a Los Caballeros Templarios.

Con el paso del tiempo, la agrupación dejó atrás ese origen y consolidó una estructura dedicada al narcotráfico, la extorsión, el cobro de piso y otras actividades ilícitas.

Las autoridades estadounidenses identifican como su principal líder a Nicolás Sierra Santana, alias "El Gordo", señalado por controlar laboratorios de metanfetamina y por diversos delitos relacionados con el crimen organizado.

¿Dónde operan?

Su principal zona de influencia se encuentra en la región de Tierra Caliente, Michoacán, especialmente en municipios como:

Apatzingán

Buenavista

Tepalcatepec

Aguililla

Coalcomán

En esa región han mantenido disputas y alianzas con distintos grupos del crimen organizado para controlar rutas de trasiego de drogas, laboratorios clandestinos y actividades de extorsión contra productores agrícolas, principalmente de limón y aguacate.

¿Quiénes son el Cártel de Juárez?

El Cártel de Juárez, también conocido como la Organización Vicente Carrillo Fuentes, es una de las organizaciones criminales más antiguas de México.

Tras alcanzar gran poder durante la década de los noventa bajo el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", el grupo continuó operando mediante distintas células, entre ellas La Línea y Barrio Azteca, dedicadas al narcotráfico, extorsión, secuestro y tráfico de personas.

¿Dónde opera el Cártel de Juárez?

Su principal zona de influencia continúa siendo:

Ciudad Juárez

Chihuahua

La frontera entre México y Estados Unidos, especialmente el corredor hacia El Paso, Texas

Las autoridades consideran que ese corredor sigue siendo estratégico para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

¿Por qué son un objetivo prioritario de Estados Unidos?

El gobierno de Estados Unidos considera que Los Viagras y el Cártel de Juárez representan una amenaza para su seguridad nacional debido a su participación en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y su capacidad para generar violencia en la frontera y en distintas regiones de México.

En el caso de Los Viagras, las autoridades estadounidenses señalan que el grupo está involucrado en:

Producción de metanfetamina .

. Tráfico de drogas hacia Estados Unidos .

. Lavado de dinero.

Extorsión.

Por su parte, el Cártel de Juárez, también conocido como la Organización Vicente Carrillo Fuentes, es señalado por el trasiego de cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo y marihuana a través de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Además, las autoridades estadounidenses lo vinculan con delitos como homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de personas y lavado de dinero, actividades que le han permitido mantener presencia en el estado de Chihuahua pese a la fragmentación que ha sufrido en los últimos años.

Como parte de la ofensiva contra los cárteles mexicanos, Washington también ha impuesto sanciones financieras contra integrantes de ambas organizaciones y ha ofrecido recompensas millonarias por información que conduzca a la captura de sus principales líderes.