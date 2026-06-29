Realizarán diputados locales recorridos por obras mundialistas

La Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 del Congreso de la Ciudad de México aprobó que los legisladores locales hagan un recorrido por las obras que se realizaron en la Ciudad de México en los últimos meses.

Reacciones y demandas de diputados de oposición

Sin embargo, diputados de oposición demandaron visitar las obras que todavía están inconclusas y que se den explicaciones sobre los pendientes o proyectos mal ejecutados, como las ecobicis que nunca llegaron.

El presidente de la Comisión, el diputado Ángel Tamariz Sánchez, explicó que el recorrido, programado para el 9 de julio, estará acompañado por funcionarias y funcionarios del gobierno de la Ciudad que explicarán técnicamente cada obra.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de las y los integrantes de la Comisión y contempla la visita al Jardín Elevado Tlallipan, el Tren Ligero El Ajolote, el Jardín de Lluvia, el programa Yólotl Anáhuac en Santa Úrsula y la Casa de las 3 Rs.

En cada punto, funcionarias y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México brindarán una explicación técnica y detallada del alcance, los objetivos y los beneficios de cada proyecto.

Diputados locales aprobaron hacer un recorrido el próximo mes. Foto: Congreso de la CDMX. ❮ ❯

"Resulta fundamental abrir espacios donde podamos observar directamente la realidad de las obras, sus características y su impacto en la vida cotidiana de las y los capitalinos. Este recorrido nos permite conocer de primera mano lo que se ha hecho, escuchar directamente a los responsables técnicos y formular preguntas con base en evidencia, no en suposiciones", señaló Tamariz.

El presidente de la Comisión precisó que las obras que se conocerán a profundidad el día del recorrido no fueron diseñadas exclusivamente para el Mundial de 2026.

Son proyectos de infraestructura urbana que responden a necesidades históricas de la ciudad y a demandas concretas de movilidad, de espacio público, de conectividad y de mejora de servicios.

Insistió en que este ejercicio busca abrir la puerta a un análisis más informado, más completo y, en consecuencia, más útil para la ciudadanía.

El diputado Víctor Romo señaló que todo esfuerzo para dar información y para que se conozca a fondo lo que se realiza con el recurso público vale la pena.