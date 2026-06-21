Reformas de diputados federales buscan prevenir discriminación corporal

Diputados federales analizan reformas legales para obligar a las autoridades competentes a implementar medidas, programas y políticas públicas orientadas a prevenir, atender y erradicar la discriminación por corporalidad o peso corporal.

La diputada Laura Ballesteros aseguró que la gordofobia no se establece explícitamente como forma de discriminación, pero el 23.7 por ciento de las personas de 18 años y más.

Es decir uno de cuatro mexicanos, declaró haber sido víctima de discriminación o exclusión, siendo la apariencia física, la forma de vestir y el peso o la estatura entre las principales causas.

Propuesta para reformar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, señala que la discriminación constituye un fenómeno estructural que continúa afectando a millones de personas en México, limitando su acceso a oportunidades y derechos fundamentales.

La legisladora de Movimiento Ciudadano señaló que esta es una problemática que afecta a amplios sectores de la población.

Por ello, plantea reformar la fracción III del artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la finalidad de incluir entre los motivos de discriminación la corporalidad y el peso corporal.

Políticas públicas

Señala que las autoridades competentes deberán implementar medidas, programas y políticas públicas orientadas a prevenir, atender y erradicar la discriminación por corporalidad o peso corporal.

Asimismo, expone que la discriminación relacionada con el peso y la apariencia física impacta particularmente a adolescentes y jóvenes.



La discriminación relacionada con el peso y la apariencia física impacta particularmente a adolescentes y jóvenes. Foto: Cuartoscuro

Señala que 28.5 por ciento de la población de entre 12 y 29 años manifestó haber sido discriminada en el último año, y de ese grupo 39.2 por ciento identificó como causa principal su peso o estatura.

Diputada Laura Ballesteros destaca la prevalencia de la gordofobia

Las formas de discriminación previstas en el artículo primero de la Constitución son múltiples; sin embargo, en ningún lugar se especifica el tema de corporalidad o gordofobia, entendida como "el odio, el rechazo y violencia que sufren las personas gordas por el hecho de ser gordas".

Considera crucial entender que no es simplemente un problema individual, sino que está relacionada con estructuras sociales que promueven la exaltación de ciertos cuerpos sobre otros, lo que genera un ambiente hostil donde las personas que no se ajustan a los estándares de belleza predominantes enfrentan situaciones de discriminación, violencia física y psicológica.

Por tanto, la necesidad de incorporar la corporalidad en el marco constitucional es un primer paso esencial para visibilizar esta problemática y fomentar una cultura de respeto e inclusión.