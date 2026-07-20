Refugio Franciscano acusa ataque armado y responsabiliza a Fundación Haghenbeck

El Refugio Franciscano A.C. responsabilizó a la Fundación Haghenbeck del ingreso de más de 20 personas armadas que, según su denuncia, sometieron al cuidador, destruyeron parte del albergue con marros, mazos, sierras y cortadoras eléctricas, y robaron dinero y pertenencias durante la madrugada.

Agresión armada en el Refugio Franciscano

Tras la denuncia presentada por el patronato, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación para esclarecer los hechos, mientras que los 15 perros que permanecían bajo resguardo fueron encontrados ilesos.

El refugio aseguró que la agresión ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando el grupo llegó portando armas de fuego. De acuerdo con su versión, el cuidador, identificado como Javier, fue retenido bajo amenazas, despojado de dinero, su teléfono celular y una pantalla de televisión, mientras era obligado a permanecer dentro del inmueble durante casi tres horas.

Daños y robo en el albergue

Mientras el trabajador era sometido, aseguró el Refugio Franciscano, otro grupo comenzó a destruir bardas, pisos y distintas áreas del albergue con marros, mazos, sierras, cortadoras eléctricas y equipo de gasolina. El patronato afirmó que el objetivo era tomar posesión del inmueble, ya que, denunciaron se trataba de un intento de despojo del predio, por lo que detallaron que los daños alcanzaron buena parte de las instalaciones.

Según la asociación civil, la llegada de policías obligó a los agresores a abandonar el predio. Durante la huida, añadió, dejaron herramientas, equipo de protección, bolsas para dormir y diversos objetos que fueron incorporados a la denuncia presentada ante la Fiscalía capitalina como parte de las evidencias.

De acuerdo con el patronato, entregaron pruebas a las autoridades capitalinas con las que consideran vinculan a la Fundación Haghenbeck con los hechos. Entre ellos mencionó una caja con etiquetas presuntamente relacionada con Derek Luciano Gutiérrez Ordorica, además de otros elementos localizados en el inmueble, por lo que pidió que las investigaciones permitan deslindar responsabilidades.

Respuesta de autoridades y seguimiento

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que atendió el reporte a las 02:48 horas en el refugio ubicado sobre la carretera México-Toluca, en la colonia Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa. Los policías fueron informados de que varias personas habían ingresado al predio, sometieron al vigilante y ocasionaron daños en las instalaciones.

La dependencia explicó que, al no encontrarse ante un delito flagrante, los uniformados orientaron a los afectados para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Más tarde, alrededor de las 06:00 horas, personal de la corporación regresó al sitio para realizar una nueva inspección y preservar el lugar mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales.

Durante ese recorrido, efectuado junto con los responsables del refugio, se confirmó que los 15 perros permanecían en buenas condiciones y sin lesiones. La SSC añadió que ya analiza las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar a los probables responsables y fortalecer la carpeta de investigación.

En tanto, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que, a través de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, estableció comunicación con el patronato del Refugio Franciscano desde que tuvo conocimiento de los hechos.

Indicó que mantendrá el acompañamiento institucional durante el desarrollo de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que, ante cualquier controversia relacionada con la posesión del inmueble deberá resolverse por las vías legales e institucionales, sin recurrir a actos de violencia.