Regidor de Morena en Tulum envuelto en polémica por video en jet privado

El tercer regidor del municipio de Tulum, Quintana Roo, Eliazar Mas Kinil, se encuentra en el centro de la polémica luego de que un video suyo comenzara a circular en redes sociales.

En las imágenes, el funcionario aparece viajando en un jet privado mientras baila y presume un estilo de vida rodeado de artículos de lujo. La publicación provocó críticas debido al contexto que atraviesa actualmente uno de los destinos turísticos más importantes de México.

Durante los últimos meses, la llegada masiva de sargazo a las costas del Caribe mexicano ha afectado significativamente la actividad turística en Tulum. Empresarios del sector, comerciantes y habitantes de comunidades mayas han manifestado públicamente su preocupación por la disminución de visitantes y la caída de ingresos económicos en la región.

El regidor de Tulum, Eleazar Maas Kinil, viajando en Jet privado con una playera Balenciaga... un señor que ha sido funcionario toda su vida pic.twitter.com/7eO9aYDGAO — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) June 2, 2026

En ese escenario, el video del regidor fue interpretado por diversos usuarios como una muestra de desconexión con la realidad que enfrenta una parte importante de la población local.

Las críticas también apuntaron a la contradicción entre las imágenes difundidas y el discurso de austeridad promovido por Morena, partido al que pertenece el funcionario. En redes sociales, usuarios compararon el caso con otros episodios protagonizados por servidores públicos que han sido cuestionados por exhibir estilos de vida alejados de los principios que defienden públicamente.

Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Tulum ni Morena han emitido una postura oficial sobre la controversia.

¿Quién es Eliazar Mas Kinil?

Eliazar Mas Kinil se desempeña como tercer regidor del municipio de Tulum y preside la Comisión de Turismo, Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios.

Entre sus responsabilidades se encuentran la elaboración de propuestas para fortalecer la competitividad turística del municipio, el vínculo institucional con el sector hotelero y la revisión de proyectos y presupuestos que posteriormente son sometidos a votación dentro del Cabildo.

Mas Kinil solo cuenta con educación secundaria | FOTO: Transparencia Tulum ❮ ❯

De acuerdo con la información disponible en los portales de transparencia municipales, cuenta con estudios hasta nivel secundaria y no registra sanciones administrativas definitivas.

Además, es hermano de Víctor Mas Tah, quien fue presidente municipal de Tulum entre 2018 y 2021 bajo la coalición integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

La polémica ocurre en un momento especialmente delicado para el municipio, cuya economía depende en gran medida del turismo y donde distintos sectores continúan exigiendo estrategias que permitan enfrentar las afectaciones provocadas por el sargazo.