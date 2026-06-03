Registro de celular con tu CURP: ¿Cómo hacerlo en línea PASO A PASO?

Cada vez faltan menos días para que llegue la fecha límite para la vinculación obligatoria de las líneas telefónicas con el CURP. Los celulares que no lo hagan, podrían enfrentar una suspensión de telefonía entre otras complicaciones que implica la falta de registro.

Aunque el registro lo puedes hacer de manera presencial en las instalaciones de Servicio al Cliente de la telefonía que utilices, también puedes hacerlo en línea. Desde Ovaciones queremos compartir contigo una guía para que puedas registrar tu línea paso a paso y de manera remota.

Esta disposición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) busca erradicar el anonimato en las líneas telefónicas para frenar delitos como la extorsión y el fraude. Es importante destacar que el gobierno no almacenará tus datos; las propias operadoras los resguardarán bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Fecha límite para registrar tu celular con tu CURP

El plazo definitivo para registrar tu número es el 30 de junio de 2026. Si no realizas el trámite antes de esta fecha, a partir del 1 de julio tu línea será suspendida.

¿Qué pasa si no registras tu línea?

Podrías perder el servicio de llamadas, SMS y datos móviles, también te quedarás sin acceso a los códigos de verificación de plataformas vitales como WhatsApp, aplicaciones bancarias, redes sociales y servicios de transporte.

¿Qué necesitas para hacer el registro y vinculación de tu celular con tu CURP?

El trámite es gratuito. Cada compañía (Telcel, AT&T, Movistar, Bait, etc.) cuenta con un portal específico para la modalidad remota. Sin embargo, los pasos en general son:

Ingresa a la página oficial de vinculación de tu compañía telefónica. Escribe tu número celular a 10 dígitos. Fotografía tu identificación oficial vigente (INE o Pasaporte) por ambos lados. Captura tu CURP de forma manual. Tómate una selfie en la misma plataforma como prueba de vida para validar tu identidad.

¡Faltan 28 días!

Registra tu línea celular en menos de 5 minutos desde tu teléfono o en el centro de atención de tu compañía.

? Fecha límite: 30 de junio. Entra a https://t.co/0EbrdQS8WX

Registro CRT#YoSíRegistro #CRT pic.twitter.com/nl13pHL0wd — Economía México (@SE_mx) June 3, 2026

Realiza este registro a tiempo para no perder tu conectividad y evitar interrupciones en tu día a día digital.