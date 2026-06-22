Inicia registro para la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar 2026: fechas y requisitos

El registro para incorporarse a la Pensión de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar inició este lunes 22 de junio y permanecerá abierto hasta el domingo 28 de junio de 2026.

Las personas interesadas deberán presentarse en el Módulo de Bienestar que les corresponda, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, respetando el calendario establecido de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

En Ovaciones te decimos los días para el registro de la pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, así como los documentos y requisitos necesarios para este trámite.





¿Qué es la Pensión de Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión de las personas Adultas Mayores está dirigida a mujeres y hombres de 65 años o más. Durante 2026, este programa entrega un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales, depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar está destinada exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años de edad. El programa otorga un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica y contribuir a mejorar su calidad de vida.

En ambos casos, los recursos se entregan directamente a las personas beneficiarias, sin gestores ni intermediarios.

Documentos para solicitar la Pensión de Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar

Aunque cada programa tiene una población objetivo distinta, los documentos necesarios para realizar el registro son prácticamente los mismos.

Requisitos para la Pensión de Adultos Mayores

Tener 65 años o más .

Acta de nacimiento .

Identificación oficial vigente .

CURP de impresión reciente .

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Número telefónico de contacto.

En caso de designar una persona auxiliar, esta deberá presentar los mismos documentos.

Requisitos para la Pensión Mujeres Bienestar

Ser mujer y tener entre 60 y 64 años .

Acta de nacimiento .

Identificación oficial vigente .

CURP de impresión reciente .

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses.

Número telefónico de contacto.

Si se registra una persona auxiliar, deberá presentar la misma documentación.

Durante el trámite es posible nombrar a una persona auxiliar que podrá apoyar posteriormente en gestiones relacionadas con el programa, en caso de que la beneficiaria o beneficiario lo requiera.

Si vas a registrarte en alguna de las Pensiones para el Bienestar, esta información es para ti.



Recuerda, los registros tanto a la #PensiónAdultosMayores como a la #PensiónMujeresBienestar son presenciales y gratuitos. ?



Todos los requisitos: https://t.co/QyOAoRQzk8 pic.twitter.com/1RjmSDK61B — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) June 23, 2026

Fechas de registro para Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

El Gobierno de México estableció un calendario para organizar la atención en los Módulos de Bienestar. Las personas deberán acudir según la inicial de su primer apellido.

A, B, C: Lunes 22 de junio

D, E, F, G, H : Martes 23 de junio

I, J, K, L, M: Miércoles 24 de junio

N, Ñ, O, P, Q, R : Jueves 25 de junio

S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 26 de junio

Todas las letras: Sábado 27 de junio y domingo 28 de junio

Las personas que aún no conocen cuál es el Módulo de Bienestar que les corresponde pueden consultar su ubicación mediante el portal oficial del programa, seleccionando su entidad y municipio.

Es importante recordar que el registro únicamente estará disponible durante este periodo, por lo que quienes cumplan con la edad y los requisitos deberán acudir en la fecha indicada para iniciar su incorporación a alguno de estos programas sociales.

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