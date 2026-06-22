Adhesión del Reino Unido fortalece TIPAT con México

Tras la ratificación de México, a partir del 22 de junio de este año, entró en vigor la adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

Por lo anterior, se estima que el intercambio comercial y de inversión entre ambos países se amplíe bajo este tratado, derivado de la liberalización de bienes y de la acumulación de las reglas de origen.

Así lo dieron a conocer las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores del gobierno de México, y señalaron que lo anterior permite que ambas naciones apliquen entre sí las disposiciones del acuerdo.

Subrayaron que en un contexto internacional marcado por la reconfiguración de las cadenas de suministro y la búsqueda de mercados más diversificados, la entrada en vigor de la adhesión del Reino Unido al TIPAT fortalece la posición de México como plataforma de comercio e inversión con alcance global y contribuye a estrechar los vínculos económicos con Europa, Asia-Pacífico y América mediante un marco común de reglas comerciales.

El TIPAT es un acuerdo comercial que agrupa a 12 países de América, Asia, Oceanía y Europa: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y, desde ahora, el Reino Unido, y del cual México es miembro fundador, vigente en nuestro país desde el 30 de diciembre de 2018.

"Con la entrada en vigor de la adhesión del Reino Unido, ambos países podrán beneficiarse de las disposiciones del instrumento, lo que fortalecerá la relación económica bilateral", aseveraron las dependencias del gobierno mexicano.

Impacto económico y sectores beneficiados

En la actualidad, indicó Economía, el comercio está caracterizado por flujos de bienes de alto valor agregado como maquinaria y equipo industrial, así como vehículos y autopartes.

"Bajo el TIPAT, los productos industriales y agroalimentarios quedarán desgravados entre México y el Reino Unido, lo que permitirá incrementar la expansión de nuestro comercio. Además, mediante las reglas de acumulación de origen, el TIPAT puede ampliar la participación de México y del Reino Unido en nuestras respectivas cadenas de valor.

"También podrá apoyar el fortalecimiento de sectores prioritarios del Plan México, como el automotriz, el aeroespacial y el farmacéutico, mediante el impulso de la inversión en México y de la transferencia de tecnología para incrementar la producción", se destacó en un comunicado conjunto.

El TIPAT sitúa a México y al Reino Unido en una nueva esfera de cooperación económica lo cual permitirá ampliar el intercambio comercial y de inversión entre ambos países que, tan solo en 2025, ascendió a 6 mil 293 millones de dólares.