Renuncia Héctor Contreras Mercader al SAT en Quintana Roo

Esta tarde, el titular del SAT en Quintana Roo, Héctor Contreras Mercader, decidió renunciar a su cargo, debido a la reciente polémica por haber sido captado en el partido de la final de la NFL. A través de un comunicado, el funcionario público hizo llegar a los medios de comunicación su decisión.

En redes sociales, primero circularon imágenes del ahora ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde se le puede ver sentado en las gradas del Madison Square Garden el pasado 8 de junio en Nueva York. Y no sólo eso, detrás de él se encontraba el actual presidente de EU, Donald Trump.

Al no poder pasar desapercibido, después de "colarse" en la foto de Trump, a quien por cierto, se sabe que abuchearon a su llegada, la imagen del mexicano comenzó a circular por redes sociales y empezaron a lloverle críticas de un momento a otro especialmente por el precio de los boletos para ingresar.

RENUNCIA.

El titular del SAT en Quintana Roo presentó su renuncia. Foto: Especial

Lo captaron en las gradas premium del Madison Square Garden

La polémica inició, porque el titular del SAT, se encontraba no en cualquier grada, sino en una de las zonas más caras del emblemático recinto. Las entradas más económicas tenían un precio de entre los 4 mil y 10 mil dólares (69 mil y 174 mil pesos mexicanos).

Por otra parte, las entradas más costosas estaban entre los 20 mil y 40 mil dólares (348 mil y 696 mil pesos mexicanos). Esta opulencia contrasta con el salario mínimo vigente del estado de Quintana Roo, que es de $315 pesos diarios o un poco más de 9 mil 500 pesos mensuales.

"En congruencia con los principios que rigen el servicio público y como con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas de la administración estatal, he tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo "Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo", se lee en su comunicado.

A través del comunicado, Contreras Mercader, aclara que "mi asistencia a un partido de basquetbol en la ciudad de Nueva York fue en el ámbito estrictamente personal". Sin embargo, al inicio del mensaje, refuerza su decisión para "no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública"