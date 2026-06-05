Gobierno federal reporta avance clave en ampliación de Línea 12

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la ampliación de la Línea 12 del Metro hacia Observatorio alcanzó un avance decisivo tras concluir el túnel principal de la obra, uno de los tramos que más retrasos acumuló por problemas técnicos en el subsuelo.

Durante su conferencia en Veracruz, la mandataria recordó que el proyecto comenzó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y explicó que los trabajos enfrentaron dificultades por un túnel que atraviesa zonas habitadas, lo que obligó a extremar medidas de seguridad y reforzamiento estructural.

La ampliación permitirá extender la Línea 12 desde Mixcoac hasta Observatorio, donde conectará con la Línea 1 del Metro y con el Tren Interurbano México-Toluca, una de las apuestas de movilidad más importantes para la zona metropolitana.

El tramo que frenó la obra

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, detalló que el túnel tiene una longitud de 6.4 kilómetros y que el último tramo presentó rellenos antrópicos, compuestos por cascajo y residuos que no estaban identificados cuando se elaboró el proyecto original.

Esa condición obligó a inyectar concreto para estabilizar el terreno y avanzar a un ritmo mucho más lento de lo previsto. Las autoridades también reforzaron viviendas ubicadas sobre la excavación para evitar afectaciones.

Esteva informó que el túnel ya alcanzó el punto de conexión con la estación Observatorio, una zona donde la excavación llegó a profundidades cercanas a los 40 metros.

Mañanera del pueblo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Presentamos el rescate de la petroquímica, obras de agua, carreteras y hospitales en este hermoso estado. La honestidad, el amor al pueblo y a la patria dan resultados. https://t.co/wJ54uskEfz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 5, 2026

Sin fecha de inauguración

Aunque el gobierno destacó el avance, no anunció una fecha para la entrada en operación de la ampliación. La obra aún requiere trabajos de estaciones, instalaciones electromecánicas, vías y pruebas antes de recibir pasajeros.

El proyecto se ha convertido en una de las obras de infraestructura con mayores retrasos en la capital. Su conclusión es estratégica para mejorar la conexión entre el poniente de la Ciudad de México y el sistema ferroviario que une la capital con el Estado de México.

Durante la explicación técnica también se informó que la inversión destinada para concluir la ampliación ronda los 15 mil millones de pesos.