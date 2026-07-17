Reportan muerte del hijo mayor de Aylín Mujica; esto se sabe

La vida de Aylín Mujica habría dado un giro inesperado tras difundirse reportes sobre la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, de 30 años.

La información fue dada a conocer por periodistas de espectáculos, quienes señalaron que la actriz recibió la noticia mientras participaba en las grabaciones del reality culinario Top Chef VIP, en Colombia.

Hasta este momento, la conductora y actriz cubana no ha compartido un mensaje oficial en sus redes sociales ni existe un pronunciamiento público de su familia que confirme los detalles del fallecimiento.

¿Quién era Mauro Menéndez?

Mauro era el primer hijo de la actriz cubana, a quien tuvo cuando apenas tenía 19 años junto al músico Osamu Méndez.

Aunque creció rodeado del mundo del espectáculo por la carrera de su mamá, el joven tomó su propio camino y se dedicó a la música como DJ y productor bajo el nombre artístico MAAHEZ.

Aylín siempre habló con mucho cariño de su hijo y en entrevistas anteriores recordó que convertirse en madre cambió por completo su vida.

¿Qué se sabe de lo ocurrido?

Según los primeros reportes, Mauro se encontraba de viaje en Barbados cuando ocurrió la tragedia. Algunas versiones señalan que el joven habría tenido problemas de salud previos y que incluso su familia estaba preocupada por su estado.

También ha trascendido que habría presentado neumonía y que posteriormente sufrió una complicación; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la familia.

¿Quién es Aylín Mujica?

Aylín Mujica es una actriz, conductora y modelo cubana nacida el 24 de mayo de 1974 en La Habana, Cuba. Inició su carrera artística en su país natal y, años más tarde, se trasladó a México, donde participó en diversas telenovelas que la dieron a conocer entre el público latinoamericano.

Con el paso del tiempo también desarrolló una sólida trayectoria en Estados Unidos, especialmente en Telemundo, donde formó parte de producciones como Marina, Sin senos no hay paraíso, Aurora, Corazón valiente, Los miserables y La dueña del flow, además de participar como conductora e invitada en distintos programas de entretenimiento.

En los últimos años ha combinado la actuación con la conducción y los realities, siendo una de las figuras recurrentes de Telemundo. Actualmente participa en las grabaciones de Top Chef VIP, producción en la que, según los primeros reportes, recibió la noticia sobre el fallecimiento de su hijo mayor.