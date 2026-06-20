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Rescatan a mujer atrapada tras colapso de inmueble en colonia Hipódromo

El incidente ocurrió por humedad y deterioro del edificio; la víctima fue trasladada a un hospital tras ser rescatada por equipos de emergencia

Una mujer fue auxiliada por cuerpos de emergencia. Foto: SGIRPC.
Una mujer fue auxiliada por cuerpos de emergencia. Foto: SGIRPC.

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Jessica López

Servicios de emergencia trabajan en la colonia Hipódromo, en la alcaldía Alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se registrara el colapso parcial de un inmueble debido al deterioro estructural y la acumulación de humedad.

De acuerdo con los reportes, el incidente provocó la caída de parte de la losa del primer nivel y del entrepiso de la planta baja, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de rescate.

En coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se logró rescatar a una mujer de 63 años que quedó atrapada entre los escombros.

La víctima fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha informado sobre más personas lesionadas.

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Desplome de losas en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: SGIRPC.

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