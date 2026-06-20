Rescatan a mujer atrapada tras colapso de inmueble en colonia Hipódromo

Servicios de emergencia trabajan en la colonia Hipódromo, en la alcaldía Alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se registrara el colapso parcial de un inmueble debido al deterioro estructural y la acumulación de humedad.

De acuerdo con los reportes, el incidente provocó la caída de parte de la losa del primer nivel y del entrepiso de la planta baja, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de rescate.

En coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se logró rescatar a una mujer de 63 años que quedó atrapada entre los escombros.

La víctima fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha informado sobre más personas lesionadas.