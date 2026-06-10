Cronología: así fue el rescate de Diego, el niño que fue secuestrado en Ecatepec

La tarde del 9 de junio, Diego, un niño de seis años desapareció, se encontraba en un parque de la colonia San Agustín, en Ecatepec, acompañado de su abuelo. De acuerdo con los primeros reportes, en un momento de descuido un hombre se acercó al menor y se lo llevó mediante engaños.

La alerta movilizó a familiares, vecinos y autoridades

Tras percatarse de la desaparición del niño, familiares y vecinos solicitaron apoyo de las autoridades. La Policía Municipal activó los protocolos de búsqueda y desplegó un operativo en el que participaron la Policía Metropolitana, la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Unidad de Atención a Víctimas y elementos de la Secretaría de Marina.

Como parte de las labores de localización, las autoridades revisaron imágenes captadas por cámaras del C4, C5 y sistemas de videovigilancia particulares instalados en la zona.

Además, en redes sociales comenzó a difundirse un video en el que se observaba a un hombre caminando de la mano del menor, material que ayudó a ampliar la búsqueda.

El rastro llevó a Avenida Central

Con el análisis de las imágenes y los recorridos de vigilancia, los equipos de búsqueda lograron ubicar al sospechoso junto al niño en las inmediaciones de Avenida Central. A partir de ese punto se desplegó un cerco de localización en distintas colonias del municipio para impedir que abandonaran la zona.

El rescate ocurrió seis horas después

Luego de aproximadamente seis horas de búsqueda, policías municipales y elementos de la Marina ubicaron al menor en la zona de Río de los Remedios, en El Chamizal, logrando su rescate.

Detienen a presunto responsable

Durante el operativo fue detenido Brayan "N", de 21 años, alias "Dragoberto", quien presuntamente trabaja como lavacoches en la zona. El joven fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual (AMPEVIS), donde se determinará su situación jurídica.

Diego regresó con su familia

Tras ser localizado, el menor fue reunido con sus familiares. La Unidad de Atención a Víctimas brindó acompañamiento y apoyo psicológico a sus seres queridos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la privación de la libertad y determinar si hubo más personas involucradas