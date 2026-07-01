Respaldar a la Presidenta es un imperativo patriótico: Morena

Ante el proceso de revisión del T-MEC, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel manifestó su respaldo a la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y precisó que está claro que el tratado continúa vigente y su integración comercial no está en riesgo de interrupción.

Además, rechazó cualquier postura irresponsable de la oposición que busque construir narrativas de incertidumbre en contra de México.

"La defensa de nuestra soberanía no admite regateos. Por ello, respaldar a la presidenta es un imperativo patriótico: en la defensa de la nación, el único interés supremo e indivisible es el bienestar del pueblo", sentenció.

En un pronunciamiento, el partido que preside Ariadna Montiel acotó que está en curso es una ruta institucional para atender temas específicos en materia comercial, con seriedad y visión de largo plazo.

El CEN de Morena comparte el siguiente posicionamiento:



POSICIONAMIENTO EN TORNO A LA REVISIÓN DEL T-MEC pic.twitter.com/8HKxBzZpHV — Morena (@PartidoMorenaMx) July 1, 2026

Agregó que las cifras récord de Inversión Extranjera Directa confirman la confianza global en la estabilidad económica de México y en el liderazgo de su presidenta.

"La inversión sigue llegando porque el país ofrece certidumbre jurídica, capacidad productiva y una política económica responsable. Con esto, México protege los empleos, las cadenas de suministro y el bienestar de las familias mexicanas", dijo.

En este sentido, la dirigencia morenista detalló que el manejo de la presidenta frente a este tema ha sido brillante, sereno y responsable, evitando con inteligencia política que un procedimiento previsto en las reglas del acuerdo se convierta en un escenario de incertidumbre.

"Una vez más se demuestra que la mejor política exterior es la política interior. México negocia desde una posición de dignidad porque es fuerte hacia adentro. Somos una nación siempre abierta a la cooperación y al entendimiento comercial", enfatizó.

Morena señaló que en este momento histórico el país requiere unidad, porque el país debe colocar por encima de cualquier diferencia el interés superior de la nación.

¿Qué pasó con el T-MEC?

La mañana de este miércoles 1 de julio el gobierno de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, confirmó que su país no iba aceptar que firme que el T-MEC deberá ser dentro de 16 años.

En cambio, según palabras de Marcelo Ebrard, el acuerdo indica que habrá revisiones cada año, pero con la opción de que en cada revisión se fije que la siguiente sea dentro de 10 años.