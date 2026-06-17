Concanaco reporta magros resultados del Mundial en México

A casi una semana de haber iniciado el Mundial de Futbol FIFA 2026, los resultados no han sido los esperados por comercios y prestadores de servicios en México.

Y es que el presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre afirmó que las expectativas en ocupación hotelera y en ventas para comercios se han quedado por debajo de lo previsto.

En el caso de los comercios, el 88.4% todavía no reporta una mejora en ventas, de acuerdo con un sondeo realizado entre sus agremiados durante la primera semana del Mundial.

"Los resultados nos muestran que el 54.7% mantuvo sus ventas sin cambios; el 22.1% reportó disminuciones, y únicamente el 11.6% observó mejoras en las ventas en estas fechas.

"Y nos parece que la lectura es muy clara, genera por supuesto entusiasmo, genera expectativas, pero todavía no hay una recuperación generalizada para la mayoría de los negocios que se encuentran en el territorio", dijo en conferencia de prensa.

En cuanto a la ocupación hotelera, las expectativas fueron tan altas que el Mundial no ha alcanzado ni siquiera los niveles registrados en otros eventos como la Fórmula 1 o la Feria Internacional del Libro.

Factores que limitan la recuperación económica durante el Mundial

"Los primeros resultados muestran que la ocupación se encuentra por debajo de las expectativas iniciales. En Ciudad de México es de 78.7%; en Monterrey está cercana al 65%, en Guadalajara estamos sobre el 67.12%", dijo.

Octavio de la Torre señaló que los factores que han limitado un mayor alcance, además de las movilizaciones y bloqueos de los maestros de la CNTE, tienen que ver con el uso de licencias, de marcas, el alto costo de los boletos y hasta los Fan Fest.

"Tenemos ánimo pero la fiesta no se siente como normalmente se han sentido las anteriores; la fiesta está más enfocada en un segmento de la economía que puede adquirir los boletos, o que capacidad económica para ir al algún comercio o establecimiento que pudo adquirir la licencias para la transmisión", comentó.

Al respecto, Anglard Cervantes, coautor de la ponencia IMEF sobre el Mundial de Futbol, acusó que se ha dado una especulación tarifaria que ahuyenta al viajero de largo alcance, de ahí la baja en el sector hotelero.

También se tiene una infraestructura de movilidad inconclusa y un modelo de planeación turística "que confunde el tamaño del evento con la certeza del beneficio".

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