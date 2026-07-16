UNAM 2026: Todo lo que debes de saber para consultar los resultados del examen de admisión a licenciatura

Miles de aspirantes que están esperando los resultados UNAM 2026, podrán conocer si obtuvieron un lugar en la Máxima Casa de Estudios.

Después de semanas de incertidumbre tras presentar el examen de admisión, finalmente llegó el momento de ingresar al portal oficial para verificar el resultado.

Si participaste en el Concurso de Selección de Licenciatura 2026, aquí, en Ovaciones, te explicamos cuándo se publican los resultados de la UNAM, cómo consultarlos paso a paso y qué debes hacer si eres seleccionado.





Examen de admisión licenciatura UNAM

El proceso de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el ciclo escolar 2026-2027 marcó un momento histórico, ya que por primera vez el examen de admisión se aplicó completamente en línea.

La evaluación se realizó entre mayo y junio de 2026 y fue presentada por 158 mil 712 aspirantes, luego de que 191 mil 306 personas se registraron para participar en el Concurso de Selección.

La prueba estuvo integrada por 120 preguntas de opción múltiple y fue supervisada mediante un sistema apoyado por inteligencia artificial, herramienta que, de acuerdo con la propia UNAM, permitió detectar conductas irregulares durante la aplicación del examen como apoyo al monitoreo humano.

La Universidad informó que 2% de los procesos fueron cancelados por incumplir las reglas establecidas en la convocatoria y en la Legislación Universitaria.

Para el ciclo escolar 2026-2027, la UNAM recibirá 50 mil 113 estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura, de los cuales:

21 mil 962 ingresarán mediante el Concurso de Selección.

28 mil 151 lo harán por Pase Reglamentado.

La institución destacó que esto representa mil 454 espacios más que el periodo anterior y que los nuevos alumnos podrán estudiar alguna de las 134 licenciaturas que ofrece la Universidad en sus sistemas escolarizado y SUAyED.

¿Cuándo se publican los resultados del examen UNAM?

De acuerdo con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), los resultados del examen de admisión UNAM 2026 estarán disponibles a partir del viernes 17 de julio.

Aunque la Universidad no informó una hora específica para la publicación, en procesos anteriores el sistema ha comenzado a mostrar resultados desde los primeros minutos del día e incluso, en algunos casos, durante la noche previa.

Debido a la alta demanda de consultas, la UNAM recomienda ingresar únicamente desde un dispositivo y evitar compartir los datos de acceso con otras personas para prevenir saturaciones en el sistema.

¿Cómo consultar los resultados en DGAE UNAM?

Para revisar si obtuviste un lugar en la UNAM, sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial de la DGAE UNAM. Selecciona el apartado Admisión. Da clic en Ingreso a Licenciatura. Entra a Resultados Concurso Licenciatura 2026. Inicia sesión en "Tu Sitio" utilizando el correo electrónico y la contraseña registrados durante tu inscripción. Ten a la mano tu Boleta-Credencial o Cita de Examen, ya que el sistema puede solicitar el número de folio. Consulta tu resultado.

¿Qué significa ´S´ y ´N´ de los resultados UNAM?

En la relación oficial de aspirantes:

'S' significa Seleccionado .

'N' indica que no fuiste asignado en esta ocasión.

¿Qué hacer después de haber sido admitido en la UNAM?

Los aspirantes que sean seleccionados deberán completar diversos trámites en línea, entre ellos:

Contestar la Hoja de Datos Estadísticos .

Presentar el Examen Diagnóstico de Inglés .

Obtener la documentación necesaria para su inscripción.

Posteriormente, las inscripciones se realizarán del 3 al 7 de agosto, mientras que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 será el 10 de agosto.

Conoce "Tu Sitio UNAM"

Además de consultar los resultados, "Tu Sitio UNAM" será la plataforma donde los aspirantes seleccionados deberán realizar prácticamente todo su proceso de ingreso.

Desde este portal podrán:

Contestar la Hoja de Datos Estadísticos .

Presentar el Examen Diagnóstico de Inglés.

Descargar la documentación de ingreso .

Obtener la cita para la entrega documental .

Dar seguimiento al proceso de inscripción .

Consultar avisos oficiales relacionados con su ingreso.

La Universidad establece fechas específicas para completar cada trámite, por lo que es importante revisar constantemente el portal y cumplir con los plazos indicados.

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