La dirigente estatal de Morena en Chihuahua confirmó que autoridades estadounidenses cancelaron su visa tras una revisión migratoria
¿Otra política sin visa? Brighite Granados confirma revocación de su documento estadounidense
Por: Jessica López
La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, Daniela Álvarez, retó públicamente a la presidenta estatal de Morena, Brighite Granados, a mostrar su visa estadounidense para aclarar la controversia surgida en torno a la supuesta cancelación de dicho documento.
La polémica comenzó luego de que Álvarez afirmara que Granados habría perdido su visa tras un incidente ocurrido cuando intentaba ingresar a Estados Unidos el pasado fin de semana. La líder panista sostuvo que corresponde a la propia dirigente morenista informar a la ciudadanía sobre lo sucedido y aclarar las circunstancias del caso.
Brighite Granados confirma cancelación de visa
Horas después de los señalamientos, Brighite Granados confirmó públicamente que su visa fue cancelada por autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la dirigente de Morena, el pasado 29 de mayo intentó cruzar hacia Estados Unidos cuando fue enviada a una revisión migratoria secundaria. Ahí, según relató, se le informó que su visa sería revocada debido a una infracción de tránsito registrada hace aproximadamente diez años en el estado de Nuevo México.
Granados aseguró que le sorprendió la decisión, ya que renovó su visa hace dos años y durante ese trámite no recibió observaciones relacionadas con dicho antecedente. También afirmó que no enfrenta problemas legales ni en México ni en Estados Unidos.