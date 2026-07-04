Ernestina Godoy llama a fortalecer la coordinación institucional frente a los retos en seguridad y justicia en Tabasco

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que los principales retos en materia de seguridad y procuración de justicia sólo pueden enfrentarse mediante una coordinación efectiva entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, al sostener que el intercambio de información y la definición de objetivos comunes fortalecen la capacidad del Estado para combatir la delincuencia.

Retos en seguridad requieren coordinación entre autoridades

Durante una reunión de trabajo en Villahermosa, Tabasco, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la cooperación permanente entre autoridades resulta indispensable para mejorar las investigaciones, optimizar los resultados institucionales y ofrecer una atención más eficaz a la ciudadanía.

La visita se realizó como parte de la estrategia de fortalecimiento institucional que impulsa en las representaciones de la FGR en todo el país, cuyo propósito es conocer de primera mano el funcionamiento de las fiscalías federales, reforzar el trabajo coordinado entre sus distintas sedes, identificar áreas de oportunidad y consolidar una atención más sólida para la población.

Con el recorrido por Tabasco, Godoy Ramos superó el 30% de las sedes y subsedes visitadas desde el inicio de esta estrategia.

La entidad se incorporó a la lista de representaciones federales recorridas, entre ellas Morelos, Coahuila, Puebla, Guerrero, Baja California, Ciudad de México y Querétaro, como parte de una agenda orientada a fortalecer la coordinación institucional en todo el país.

La Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy_, realizó un recorrido por las instalaciones de la @FGR_Tab, para dialogar con las y los servidores públicos, reconocer su labor y refrendar el compromiso de seguir fortaleciendo el trabajo que realiza la institución en favor de... pic.twitter.com/wNOQlGUTh8 — FGR México (@FGRMexico) July 4, 2026

Importancia de la cooperación y compromiso institucional

Ante personal ministerial, pericial y policial, así como del titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza; el fiscal general del Estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros; la fiscal federal en la entidad, Yuriria Torres Páez; el secretario técnico de la Mesa de la Paz en Tabasco, Germán García Mollinero, así como mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció el compromiso cotidiano de los servidores públicos de la institución.

Además, destacó que la experiencia, la trayectoria y la vocación de servicio son elementos indispensables para fortalecer las capacidades institucionales, atender las áreas de oportunidad y mejorar los resultados en la procuración de justicia.

Godoy Ramos indicó que ninguna institución puede responder por sí sola a los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y procuración de justicia, por lo que insistió en la necesidad de sumar capacidades, compartir información y coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno.

Señaló que la confianza entre las autoridades, el intercambio permanente de información y el establecimiento de objetivos comunes permiten consolidar una respuesta integral del Estado en favor de la población.