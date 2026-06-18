BBVA México reduce estimación de crecimiento económico

BBVA México revisó a la baja su estimación de crecimiento para México en 2026 a 1.2% desde 1.8% anterior, más por situaciones internas que externas.

Así, explicó que la reducción en su expectativa se debe a la debilidad de la demanda interna, particularmente de la baja inversión, y a un entorno de incertidumbre prolongada, originada desde antes de que Donald Trump fuera candidato presidencial, aseveró Carlos Serrano, economista en Jefe de la institución, al presentar el Informe "Situación México".

No dejó de observar las señales de debilitamiento del tejido empresarial, al tiempo que se están pasando trabajadores de la formalidad a la informalidad, coincidió con Saidé Salazar, economista principal del grupo financiero.

Explicó que el menor ritmo de crecimiento económico se refleja ya en la creación de empleo formal, que muestra un avance limitado.

Estimaciones.

Foto: BBVA

Impacto en empleo y finanzas públicas

"En términos anuales, el empleo formal creció 1.5%, pero al excluir a los trabajadores de plataformas digitales la cifra se reduce a 0.7%. Esto confirma que la recuperación del mercado laboral formal sigue siendo insuficiente", dijo.

Respecto a el salario real de los trabajadores registrados en el IMSS, indicó, aumentó 2.5% anual y la masa salarial real creció 4.1%.

Sin embargo, al descontar a los trabajadores de plataformas digitales, el crecimiento baja a 3.2%, lo que refleja una dinámica más moderada en los ingresos laborales y en el consumo potencial de los hogares.

Carlos Serrano advirtió que la debilidad estructural de la demanda interna limitará incluso el impacto positivo que podría generar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseguró que, la incertidumbre por la revisión del T-MEC y los cambios en el poder judicial también influyen en las decisiones de inversión de las empresas.

Señaló que de no haber un viraje de timón en la conducción de las finanzas del país, dentro de dos años se estará perdiendo el grado de inversión.

Ello, reiteró, porque para 2030 la deuda pública estaría alcanzando el 60% del producto interno bruto, por lo que "hay que hacer ajustes fiscales significativos como cobrar bien y más rápido impuestos a la propiedad, revisar las exenciones al IVA, reducir la informalidad y aumentar la digitalización".

Asimismo, el economista en Jefe de BBVA México sostuvo que si el gobierno ordena que Petróleos Mexicano deje de refinar crudo, "porque es más barato importar, se cambia su modelo de negocio y se opta por modelos de infraestructura mixta como en CFE, con ello se deja de lado la situación inercial, por lo que seguro no se nos quitará el grado de inversión".