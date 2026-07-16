Revisión del T-MEC: México apuesta por fortalecer sus cadenas de proveeduría

La revisión anual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enfrenta dos visiones sobre el futuro de la manufactura en Norteamérica.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno estadounidense busca concentrar una mayor parte de la producción en su territorio, mientras México defenderá la integración de las cadenas de proveeduría construidas durante décadas.

La mandataria explicó que la postura de Washington no es nueva, aunque reconoció que ahora se impulsa con mayor intensidad. Frente a ello, señaló que la economía de ambos países mantiene una interdependencia que hace difícil sustituir la producción instalada en México sin afectar también a empresas y trabajadores estadounidenses.

Sheinbaum sostuvo que la fabricación de un vehículo o de sus componentes se reparte entre ambos países. Por esa razón, dijo, un empleo generado en México también impulsa actividad económica y puestos de trabajo en Estados Unidos.

Añadió que el gobierno mexicano busca alcanzar un acuerdo que preserve esas cadenas productivas durante las negociaciones del tratado. El objetivo, indicó, es proteger los empleos nacionales sin romper la integración industrial que sostiene a sectores como el automotriz.

La presidenta recordó que alrededor de un millón de empleos en México dependen de la industria automotriz y de la fabricación de autopartes. Explicó que buena parte de esos componentes incorpora insumos provenientes de Estados Unidos, lo que convierte a la proveeduría regional en uno de los principales argumentos de México en la negociación.

Aunque reconoció que Washington pretende atraer más producción a su territorio, Sheinbaum consideró que una relocalización completa sería difícil por el grado de integración alcanzado entre las economías de ambos países. Agregó que ninguna de las dos naciones se beneficia con la pérdida de empleos del otro lado de la frontera.

México busca blindar el T-MEC con acuerdos antes de la revisión anual

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la próxima semana una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) viajará a México para continuar las negociaciones y avanzar hacia acuerdos que otorguen mayor certidumbre a la relación comercial entre ambos países.

La mandataria explicó que, tras la decisión del presidente Donald Trump de no extender por otros 16 años la vigencia del tratado, México y sus socios iniciaron un esquema de revisión anual durante la próxima década.

Frente a ese escenario, el gobierno mexicano busca que la evaluación de 2026 sea la más relevante y deje definidos los principales compromisos para los años siguientes.

"El objetivo para nosotros es que la revisión de este año sea la revisión más importante", dijo. Añadió que las revisiones posteriores deberían concentrarse en verificar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y no abrir nuevamente negociaciones o imponer nuevos aranceles.

Sheinbaum afirmó que las conversaciones registran avances en diversos frentes y expresó confianza en que durante julio puedan anunciarse acuerdos. Si algunos asuntos permanecen pendientes, las negociaciones continuarán en septiembre.

La estrategia busca reducir la incertidumbre para las empresas que operan bajo las reglas del T-MEC y ofrecer un horizonte de mayor estabilidad para la inversión, las cadenas de suministro y el comercio entre los tres países.