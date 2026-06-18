México y EU avanzan en revisión del T-MEC; próxima negociación será en CDMX

Independientemente de lo que diga el presidente Donald Trump, su gobierno tiene una cita el 1 de julio próximo, cuando junto con México y Canadá definirá si continua o no el tratado comercial T-MEC, en una reunión virtual, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En la posibilidad de que continue el tratado comercial no hay más que prácticamente dos posibilidades, que el mismo sigue adelante por 10 años más con revisiones cada año o, por el otro lado, que sea ratificado por los tres gobiernos para los próximos 16 años.

"El 1 de julio es la fecha, prácticamente, para marcar el inicio de la revisión formal del tratado. Nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el Tratado de Libre Comercio. Se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas. Hay diferentes alternativas previstas, vamos a ver ese día cuál de ellas formamos entre los otros países", dijo en un videomensaje desde Washington D.C., Estados Unidos.

No obstante, indicó que se mantiene en la agenda, la tercera ronda de negociaciones el próximo 20 de julio entre México y Estados Unidos en Ciudad de México, en donde, a decir de Ebrard, se van a discutir "textos y contenidos ya mucho más detallados" de lo que ambas partes han conversado desde marzo, cuando iniciaron primero conversaciones informales y ahora con rondas formales sobre la revisión.

De esta segunda reunión de la mesa técnica se discutieron temas como reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz, entre otros, se indicó.

Acciones de la autoridad en las negociaciones bilaterales

La delegación mexicana presentó puntos de vista y sus propuestas, que ahora, se dijo, serán analizadas por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), que dirige Jamieson Greer.

Por la tarde, en un comunicado conjunto, se informó que la Secretaría de Economía del gobierno de México y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), llevaron a cabo la segunda ronda de negociaciones bilaterales.

Esta, relacionada con la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), del 15 al 17 de junio de 2026, en Washington, D.C.

Asimismo, se confirmó que este jueves, Marcelo Ebrard y el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieron para "discutir la revisión conjunta y las relaciones comerciales bilaterales".

En esta segunda ronda, se aseguró que los equipos de México y Estados Unidos "avanzaron" en las conversaciones sobre reglas de origen para ciertos bienes industriales y seguridad económica, e iniciaron las discusiones conceptuales sobre agricultura, trabajo y medio ambiente; abordaron el comercio de acero, aluminio y automóviles.

Las negociaciones se habrían centraron en "garantizar que el Acuerdo beneficie a las economías de México y Estados Unidos, y que los beneficios del mismo recaigan principalmente en las partes firmantes".

Asimismo, México y Estados Unidos acordaron apoyar el establecimiento de un comité para revisar la implementación del Capítulo 12 (Anexos Sectoriales) del T-MEC, con el objetivo "de mejorar la compatibilidad regulatoria".

La tercera ronda de negociaciones tendrá lugar el próximo mes en la Ciudad de México, hacia el 20 de julio.