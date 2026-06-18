El micrófono de la mañanera: Reyna Haydeé volvió al salón

La frase "ya fueron muchas preguntas, Reyna" cerró uno de los intercambios más largos de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. La presidenta argumentó que debía dar oportunidad a otros asistentes y sometió la continuidad de la ronda a una votación informal entre los presentes.

A primera vista parecía una discusión sobre tiempos y turnos. En realidad, el episodio volvió a colocar sobre la mesa una disputa más profunda: quién tiene acceso al principal foro político del país y quién logra mantenerse dentro de la conversación pública.

Sheinbaum defendió la necesidad de repartir el micrófono entre distintos asistentes. La mandataria sostuvo que otros reporteros también debían tener oportunidad de formular preguntas y pidió respetar la dinámica de participación. Sin embargo, la discusión no se limita al tiempo disponible en una conferencia.

La barrera comienza antes de la pregunta

Para numerosos periodistas, el primer filtro no es conseguir la palabra, sino ingresar a Palacio Nacional.

La acreditación para cubrir de manera regular las conferencias presidenciales puede extenderse durante meses. Reporteros que cambian de medio, nuevos proyectos periodísticos o comunicadores que buscan incorporarse a la fuente presidencial suelen enfrentar largos periodos de espera antes de obtener autorización para ingresar.

Quienes permanecen fuera del padrón enfrentan una desventaja difícil de remontar.

La propia Reyna Haydeé Ramírez Hernández ha convertido ese reclamo en una de sus principales críticas al formato. La periodista ha sostenido en distintas ocasiones que la distribución de la palabra no siempre ocurre bajo criterios equitativos y ha acusado la existencia de participantes con acceso privilegiado al micrófono.

Un conflicto que viene de atrás

Las diferencias entre la reportera y la Presidencia no comenzaron esta semana.

Durante una conferencia anterior, cuando intentó intervenir, Sheinbaum le respondió: "Llevas cuatro meses sin venir, hay que hacer fila", después de que la periodista reclamara que no se le estaba permitiendo participar.

En otro intercambio, Ramírez Hernández acusó favoritismos y pidió revisar la forma en que se asignan los turnos.

"Le falta ajustar un poco la equidad", dijo a la presidenta.

La tensión escaló cuando la reportera calificó como "paleros" a algunos asistentes de la fuente presidencial y señaló que ciertos participantes recibían oportunidades recurrentes para intervenir.

Uno de los momentos más notorios ocurrió cuando cuestionó la presencia constante de la periodista Nancy Flores, de la revista Contralínea y comentarista del programa Masiosare de la televisión pública.

La discusión derivó en un intercambio público donde Sheinbaum pidió a Ramírez Hernández identificar el medio que representaba, así como sus publicaciones en algún lado, situación que evidenció que se da acceso y voz a periodistas sin un medio donde plasmen su trabajo, mientras la fila por el acceso se extiende cada vez más.

Flores también respondió a los señalamientos y sugirió que quienes reciben apoyos o financiamiento extranjero deberían transparentarlo, en referencia a recursos provenientes de agencias estadounidenses, circunstancia que no reduce la denuncia sobre la inequidad en la cobertura.

La disputa por la agenda... y por el "pueblo"

Más allá de los desencuentros personales, el fondo del conflicto es otro.

Las conferencias presidenciales no sólo distribuyen turnos de palabra. También distribuyen legitimidad política. Quien pregunta, quién responde y cuánto tiempo permanece un asunto en discusión influye en la construcción de la agenda pública.

La tensión quedó expuesta días antes, durante un intercambio sobre las movilizaciones de la CNTE. Cuando un reportero planteó a Sheinbaum la contradicción entre proteger al "pueblo" de las afectaciones causadas por el plantón magisterial y, al mismo tiempo, defender a los maestros como parte de ese mismo pueblo, la pregunta tocó uno de los conceptos más importantes de la narrativa política del obradorismo.

El momento reveló una disputa simbólica por la apropiación de una palabra central en el discurso oficial: pueblo. La escena mostró que grupos que se reivindican como parte de ese mismo sujeto político pueden entrar en conflicto entre sí y reclamar representación desde posiciones opuestas.

En ese contexto, la discusión sobre quién obtiene la palabra en la mañanera adquiere otra dimensión. No se trata únicamente de un asunto de protocolo o de orden en las intervenciones. También implica decidir qué preguntas permanecen en la conversación pública, cuáles reciben respuesta y cuáles quedan fuera del principal escaparate político del país.

El reclamo de Reyna Haydeé trasciende una disputa personal con la Presidencia. Lo que está en juego no es sólo el acceso al micrófono, sino la capacidad de influir en los asuntos que dominan la conversación nacional desde Palacio Nacional. Por eso, es claro cuando un comunicador lleva temas fuera de la agenda informativa a ese ejercicio de comunicación.

Mientras Presidencia sostiene que existe un mecanismo para distribuir la palabra entre los asistentes, las críticas de Ramírez Hernández apuntan a una interrogante más amplia: quién decide qué voces entran a la conversación nacional y cuáles permanecen esperando turno.