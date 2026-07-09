"Hay una guerra de lodo": Monreal pide frenar ataques entre candidatos de la 4T

Entre los candidatos a las coordinaciones de Defensa de la Transformación hay una guerra de lodo que debe ser atajada, advirtió el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, tras señalar que se tiene que mantener la unidad del movimiento.

Asimismo, dijo que la coalición con el PVEM se mantendrá, y ese partido tiene la libertad de elegir a quien quiere apoyar en este proceso, pero los resultados de las encuestas son las que definirán quienes serán los coordinadores de la Transformación.

Consideró que la determinación del Partido Verde de apoyar a Cruz Pérez Cuéllar para la gubernatura de Chihuahua distorsiona el proceso interno.

"Obviamente, este adelanto sí prefigura y este adelanto mueve piezas políticas, que son desafortunadas para mí. El Verde debió esperar, el Verde debe esperar, pero en todo caso es una decisión de ellos. Yo no me meto a la política del Verde, tengo respeto por Jorge Emilio, que es el líder natural del Verde y por Karen Castrejón, que es la presidenta formal del Partido Verde, pero ellos seguramente lo decidieron así y no tengo una opinión negativa a su estrategia política electoral, pero, evidentemente, sí mueve el tablero político en Chihuahua", sentenció.

Asimismo, Monreal Ávila sentenció que ni el gobierno federal ni Morena defienden a ningún narcotraficante o a ningún presunto responsable de delitos cometidos en la delincuencia organizada.

Tras insistir en que los legisladores respaldan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la defensa de la soberanía y en no permitir la agresión, la interferencia, la injerencia, la invasión a nuestras normas jurídicas.

Va PVEM a Mesa Directiva

En otro tema el también presidente de la Junta de Coordinación Política, confirmó que el grupo parlamentario del PVEM, desde hace semanas, le ha planteado que el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué es la propuesta para la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Raúl Bolaños Cacho se perfila para convertirse en el presidente de la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados.

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En conferencia con representantes de los medios de comunicación, en el palacio legislativo de San Lázaro, el diputado Monreal afirmó que "aquí no hay sobresaltos, ni gritos ni sombrerazos, sino unidad e institucionalidad, hay que respetar la ley y la decisión que tome el Partido Verde Ecologista de México, y todos".