Ricardo Monreal apuesta por regular la inteligencia artificial; la ve como prioridad legislativa

A poco más de un mes de que arranque el último año de esta Legislatura, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que entre las prioridades para el periodo ordinario que arranca en septiembre está el tema de la inteligencia artificial.

Prioridad legislativa: inteligencia artificial

Dijo que es necesario adaptarse, legislar y generar condiciones para el uso de la inteligencia artificial de manera responsable.

"En un mundo donde la inteligencia artificial deja de ser una promesa lejana para convertirse en fuerza transformadora de nuestra vida cotidiana y de las estructuras más estratégicas del Estado, surge la urgencia de comprenderla, orientarla y, sobre todo, regularla con visión de futuro", sentenció.

Advirtió que en este tema para países como el nuestro, el desafío es enorme, porque una parte importante de la fuerza laboral se concentra en actividades susceptibles de automatización.

El diputado Ricardo Monreal asegura que la inteligencia artificial debe regularse. Foto: Cámara de Diputados. ❮ ❯

Agenda legislativa complementaria

Señaló que, por esta razón, el gobierno de México está apostando por la inversión en educación tecnológica, en la capacitación y reconversión profesional, vislumbrando que la revolución digital podría convertirse en una nueva fuente de desigualdad.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Monreal Ávila precisó que también revisarán el tema del feminicidio, cuya iniciativa ya ofreció presentar la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Asimismo, está en la agenda la ley reglamentaria en materia de pueblos originarios, cuya consulta va a iniciar, además de la ley de bienestar animal.

Destacó que otro tema "muy importante, en el que me he detenido algunos meses, junto con los grupos parlamentarios que lo han planteado, es el de los seguros de gastos médicos mayores, de los abusos que se están cometiendo por las aseguradoras e incluso los altos costos en hospitales privados".

Precisó que todo esto es parte de la agenda nuestra, del grupo parlamentario de Morena, pero que también comparten otros grupos parlamentarios con los que conversaremos para lograr consensos amplios a partir del primero de septiembre", puntualizó Ricardo Monreal.