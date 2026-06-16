Adelanta Monreal cascada de licencias de legisladores y funcionarios

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la inscripción de aspirantes a las coordinaciones de la Transformación en estados, municipios y distritos de todo el país arrancará el 22 de junio y concluirá el 26 de este mismo mes.

Proceso de inscripción y evaluación de aspirantes en Morena

Los aspirantes que salgan mejor evaluados en las encuestas que realizará Morena se perfilarán como candidatos a gobernadores, presidentes municipales y diputados federales, como ha sucedido en otros procesos electorales.

En entrevista, aclaró que los diputados federales que aspiren a alguna coordinación deberán pedir licencia, porque uno de los requisitos es que se separen de sus cargos, para evitar cualquier riesgo de mal uso de recursos públicos.

Alianzas políticas y licencias para legisladores

Además, precisó que serán evaluados también los candidatos de los partidos aliados, PT y PVEM, y confió en que habrá alianza de la 4T para todos los cargos en disputa el próximo año.

Por ello, previó que, a partir de mañana, en la sesión de la Comisión Permanente, se recibirán las primeras licencias de legisladores que tienen interés en participar en el proceso interno de Morena.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política precisó que no hay todavía previsiones de cuántos legisladores de los tres partidos solicitarán licencia, pero el plazo vencería el domingo, antes de la apertura del proceso de registro.

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El legislador dejó en claro además que lo más deseable es que haya alianza en todas las entidades en disputa, porque los resultados han permitido estabilidad política y lograr la mayoría para impulsar la transformación.

Acotó que es momento de privilegiar la unidad del movimiento, para garantizar los triunfos en todo el país, por lo que llamó a no anteponer los intereses personales o de grupo.

Insistió en que se requiere mucho trabajo, observar los principios de la 4T y conservar la unidad, por lo que exhortó a respetar las reglas y no promover campañas negras contra otros aspirantes.