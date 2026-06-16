Ríos de la CDMX, vitales para abastecer de agua a la capital

Los ríos que atraviesan las barrancas del poniente de la Ciudad de México representan una oportunidad estratégica para abastecer de agua al Valle de México, aseguró la diputada local Miriam Saldaña Chairez.

Valor estratégico de las barrancas para el abastecimiento hídrico

La presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México, reafirmó su compromiso con la recuperación de los ríos urbanos y la protección de las barrancas como ejes fundamentales para garantizar el futuro hídrico de la metrópoli.

Insistió en el valor estratégico del sistema de barrancas ubicado en el poniente de la capital, subrayando su contribución indispensable para la recarga de los mantos acuíferos del Valle de México. En este sentido, se requiere alinearse con las directrices internacionales, exigiendo de manera categórica que la metrópoli transite con urgencia hacia esquemas sustentables.

La diputada Miriam Saldaña propone rescatar ríos urbano. Foto: diputados PT. ❮ ❯

Propuesta de economía circular y políticas públicas sustentables

La legisladora del Partido del Trabajo aseveró que es necesario transitar hacia una economía circular del agua, alineada con la Agenda 2030 de la ONU, y de implementar políticas públicas que integren la preservación de los servicios ecosistémicos con la planeación urbana.

Saldaña destacó que el rescate de los ríos urbanos no solo es una medida ambiental, sino también una acción de justicia social que impacta directamente en la calidad de vida de las comunidades.

"La Ciudad de México no puede seguir expulsando el agua como si fuera un problema; debemos verla como un recurso vital que requiere cuidado y aprovechamiento responsable", afirmó.

La diputada local ha insistido en la importancia de recuperar los cauces naturales de los ríos, evitar que sus aguas terminen en el drenaje y reconectarlos con el Viaducto Río de la Piedad, devolviendo funcionalidad y equilibrio al sistema hídrico urbano.

Este proyecto no se limita a la restauración ecológica, sino que busca reordenar asentamientos humanos en zonas de riesgo, limpiar cauces, ampliar vasos reguladores y crear espacios públicos más humanos, seguros y sostenibles.