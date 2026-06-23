Roberto Lazzeri asume la Embajada de México en Washington

La relación entre México y Estados Unidos entra en una nueva etapa. Roberto Lazzeri Montaño llegó a Washington, D.C., para asumir la conducción de la Embajada de México en Estados Unidos, uno de los cargos diplomáticos más sensibles para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La propia representación diplomática mexicana informó que el nuevo embajador inicia funciones con tres prioridades: la protección de la comunidad mexicana en territorio estadounidense, el impulso a la prosperidad compartida en América del Norte y la construcción de acuerdos que beneficien a ambos países.

Su llegada ocurre en un momento de alta intensidad política entre ambas naciones. La revisión del T-MEC, las disputas comerciales, la cooperación en seguridad y la política migratoria ocupan el centro de la agenda bilateral.

Lazzeri sustituye a Esteban Moctezuma Barragán y representa un cambio de perfil en la estrategia mexicana hacia Washington. A diferencia de diplomáticos de carrera, su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el ámbito financiero y económico.

Antes de su nombramiento encabezó Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext. También ocupó cargos dentro de la Secretaría de Hacienda, donde participó en áreas vinculadas con deuda pública y financiamiento gubernamental.

Un embajador para la revisión del T-MEC

Desde que fue propuesto por la presidenta Sheinbaum, la apuesta del gobierno mexicano apuntó hacia un perfil especializado en economía y comercio. La revisión del T-MEC prevista para este año y las presiones comerciales provenientes de Washington explican buena parte de esa decisión.

La mandataria destacó en abril que Lazzeri cuenta con experiencia para encabezar las negociaciones y el diálogo con autoridades estadounidenses en una etapa que podría definir buena parte de la relación económica de América del Norte durante los próximos años.

Roberto Lazzeri Montaño (@robertolazzeri) arribó hoy a Washington, D.C., para asumir la conducción de la Embajada de México en Estados Unidos (@EmbamexEUA).



Llega con una agenda clara: proteger a nuestra comunidad, impulsar la prosperidad compartida de América del Norte y... — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) June 23, 2026

Migración, seguridad y comercio

La llegada del nuevo embajador también coincide con una etapa de tensiones recurrentes entre ambos gobiernos por asuntos de seguridad, combate al narcotráfico y control migratorio. Washington mantiene presión sobre distintos frentes, mientras México insiste en una relación basada en cooperación y respeto a la soberanía.

Desde la Embajada de México en Washington, Lazzeri tendrá la tarea de defender los intereses mexicanos en el principal socio comercial del país y atender a una comunidad de millones de connacionales que viven en Estados Unidos.

El movimiento coloca a un economista en la primera línea de una relación donde el comercio, más que la diplomacia tradicional, se ha convertido en el principal campo de disputa.