Roberto Lazzeri, nuevo embajador de México en EU

Esta tarde, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la ratificación de Roberto Lazzieri Montaño, como embajador de México en los Estados Unidos, con un respaldo de 27 votos a favor y ocho en contra. Esta votación se desarrolló en el pleno y reflejó una mayoría clara a favor de la propuesta.

Esto permite que el Lazzieri Montaño ocupe la representación diplomática de nuestro país en Estados Unidos. En los últimos minutos, el nuevo embajador agradeció a la presidenta, Claudia Sheinbaum por la confianza para ayudar a fortalecer la relación bilateral entre México y EU.

"Agradezco a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su confianza y respaldo al ratificar mi nombramiento como embajador de México en los Estados Unidos de América", fueron algunas de sus palabras en el mensaje que publicó a través de su red social X.

Agradezco a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su confianza y respaldo al ratificar mi nombramiento como embajador de México en los Estados Unidos de América con el que me honró la presidenta @Claudiashein. La relación bilateral entre ambos países exige, por su... pic.twitter.com/GLPZXUNqaU — Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) June 10, 2026

¿Quién es Roberto Lazzieri?

De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Roberto Lazzieri Montaño fue nombrado director general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) el 18 de agosto de 2025.

Fue nombrado director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior Bancomext desde el 18 de agosto de 2025. Ambas instituciones buscaban ser claves para cumplir con los objetivos del Plan México.

Este nuevo nombramiento se cree contribuirá al desarrollo económico e inclusión financiera de México, según lo expuesto por el CIDE, organismo que felicitó a Lazzieri por su nuevo nombramiento.

Sobre el Plan México

El Plan México es una estrategia integral del Gobierno Federal que busca consolidar al país como líder económico y posicionarlo entre las 10 principales economías del mundo. Esta mañana, se presentó una apuesta para fortalecer el comercio digital, pagos, logística y Pymes mexicanas.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard anunció que Mercado Libre destinará 4,600 mdd este 2026. En este contexto, el nombramiento de Lazzieri podría ser clave para la consolidación de los objetivos del Plan México.