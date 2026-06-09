SRE reporta 14 mil mexicanos detenidos en centros migratorios de EU

Alrededor de 14 mil mexicanos permanecen detenidos en centros migratorios de Estados Unidos, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, al actualizar la situación de los connacionales que enfrentan procesos de deportación o litigios migratorios en territorio estadounidense.

La cifra se mantiene estable respecto a reportes anteriores y corresponde a personas que se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Velasco explicó que parte de los detenidos espera su repatriación a México, mientras que otros han presentado recursos legales para frenar o revisar su deportación ante tribunales estadounidenses.

El funcionario también informó que el gobierno mexicano continúa exigiendo información sobre los connacionales que fallecieron tras ser detenidos por autoridades migratorias de Estados Unidos.

México sigue exigiendo respuestas

Velasco señaló que la administración federal presentó escritos formales ante el Departamento de Estado para solicitar información sobre las investigaciones relacionadas con esos casos.

Hasta ahora, dijo, las autoridades estadounidenses no han informado avances sobre el estado de las indagatorias ni sobre posibles responsabilidades derivadas de los fallecimientos.

Uno de los casos más relevantes se desarrolla en California, donde familiares de migrantes fallecidos mantienen procesos judiciales para exigir justicia y esclarecer las condiciones en las que ocurrieron las muertes.

El canciller indicó que el gobierno mexicano permanece atento a las resoluciones que puedan emitir los jueces estadounidenses en los distintos litigios abiertos sobre este tema.

Continúa la coordinación bilateral

Las declaraciones se producen en medio de los contactos recientes entre funcionarios de ambos países para abordar temas de seguridad, migración y cooperación bilateral.

El gobierno mexicano ha insistido en que la protección de los derechos de los migrantes forma parte de los asuntos prioritarios de la relación con Washington, especialmente ante el endurecimiento de las políticas migratorias y los operativos de detención en diversas regiones de Estados Unidos.