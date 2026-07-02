Condenan a 55 años de prisión a integrante de Guerreros Unidos por secuestro cometido en Iguala

Después de 11 años del secuestro de una persona en Iguala, Guerrero, un juez federal condenó a 54 años y 10 meses de prisión a Rolando Mauricio Salgado Olea, alias "Gama", integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, al encontrarlo responsable de los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro, secuestro y posesión simple de marihuana.

Sentencia y pruebas aportadas por la Fiscalía

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia fue obtenida con las pruebas reunidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las cuales permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado por su participación en la privación ilegal de la libertad de la víctima, ocurrida en abril de 2015.

De acuerdo con la dependencia, la investigación ministerial estableció que Salgado Olea y otro integrante de la organización criminal interceptaron a la víctima y la obligaron a abordar un vehículo para mantenerla cautiva. Días después, la persona fue rescatada con vida durante un operativo realizado por fuerzas federales.

La #FGR, a través de #FEMDO, obtuvo sentencia de más de 54 años de prisión, así como una multa de 290 mil 258 pesos, en contra de Rolando "N", por delitos de delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, secuestro en agravio de una víctima y contra la salud, en la... pic.twitter.com/Txo5XS7qiS — FGR México (@FGRMexico) July 2, 2026

Rolando Salgado Olea y su vinculación con Guerreros Unidos

Como parte de las indagatorias, la FGR identificó a "Gama" como integrante de Guerreros Unidos, organización criminal que operaba en la región norte de Guerrero y cuyos integrantes estaban vinculados principalmente con secuestros y delitos contra la salud.

De acuerdo con la investigación, una de sus funciones consistía en participar directamente en la privación ilegal de la libertad de las víctimas.

Resaltó que Salgado Olea fue capturado en julio de 2015 en la colonia Centro de Iguala. Además de la pena privativa de libertad, el juez le impuso una multa de 290 mil 258 pesos, ordenó el pago de la reparación del daño —cuyo monto será determinado mediante un incidente de liquidación— y suspendió sus derechos políticos y civiles y, permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, donde cumplirá la condena impuesta por la autoridad judicial.