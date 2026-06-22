Embajador de EU presume decomiso de 43 mil cartuchos en Arizona

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este domingo el aseguramiento de 43 mil cartuchos de munición en el puerto de entrada de Mariposa, Arizona, una de las mayores incautaciones de este tipo registradas recientemente en la frontera entre ambos países.

A través de redes sociales, el diplomático afirmó que el decomiso confirma el compromiso del presidente estadounidense Donald Trump para frenar el tráfico ilegal de armas y debilitar a las organizaciones criminales.

¿Qué acciones oficiales se tomaron en el decomiso de municiones?

"Este decomiso reafirma el compromiso del presidente Trump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles", escribió Johnson al difundir información de autoridades fronterizas estadounidenses.

La operación fue encabezada por agentes de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza, la Dirección de Operaciones de Campo de Tucson y personal de la CBP destacado en la frontera sur de Estados Unidos.

U.S. authorities (@OFOEAC, @DFOTucson, @CBP) seized 43,000 rounds of ammunition in a single day at the Mariposa Port of Entry in Arizona. This seizure reaffirms the commitment of @POTUS @realDonaldTrump to stop the illegal flow of weapons and disarm the cartels. It also... pic.twitter.com/ebGScp9TEZ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 22, 2026

Johnson también destacó el uso de tecnología de inspección no intrusiva, una herramienta que permite revisar vehículos y mercancías sin desmontarlos por completo. Según el embajador, estos sistemas fueron clave para detectar el cargamento de municiones.

Compromiso bilateral para frenar el tráfico ilegal de armas

El mensaje del diplomático llega en un momento en que Washington ha endurecido su discurso contra los cárteles mexicanos y ha incrementado la presión para contener el tráfico de armas, drogas y dinero que cruza la frontera.

Aunque las autoridades estadounidenses no detallaron el destino final de la munición asegurada ni informaron sobre personas detenidas, el decomiso fue presentado como una muestra de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

"Sin importar el método que utilicen, los delincuentes deben saber que los encontraremos", advirtió Johnson al destacar la coordinación bilateral para combatir las redes criminales que operan en ambos lados de la frontera.