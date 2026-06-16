Ronald Johnson presume cooperación con México tras condena a traficante de personas

La lucha contra las redes de tráfico de migrantes volvió a servir como escaparate de la cooperación entre México y Estados Unidos. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacó la condena de un ciudadano mexicano extraditado por participar en una organización que trasladó personas desde Asia, África, Medio Oriente y América Latina hacia territorio estadounidense.

"Cuando nuestros países trabajan juntos para combatir el tráfico de personas, ayudamos a salvar vidas y a desmantelar redes criminales", escribió el diplomático al difundir la sentencia dictada por una corte federal de Estados Unidos.

El caso involucra a Raúl Saucedo-Huipio, de 51 años y originario de Mexicali, Baja California, quien recibió una condena de 87 meses de prisión por su papel dentro de una organización dedicada al tráfico de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

Vinculación de robos con migrantes

Según el Departamento de Justicia estadounidense, la red operó entre 2018 y 2022 y facilitó el traslado de personas procedentes de Bangladesh, Yemen, Pakistán, India, Eritrea, Uzbekistán, Rusia, Egipto y varios países de América Latina. Los traficantes cobraban miles de dólares por cada cruce.

When our countries work together to combat human smuggling, we help save lives and dismantle criminal networks that profit from putting people at risk across continents and borders. A Mexican national has been sentenced for his role in an organization that moved hundreds of... https://t.co/pzDMPWcV15 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 16, 2026

La investigación señala que Saucedo-Huipio fungía como supervisor de operaciones. Entre las tácticas utilizadas figuraban escaleras para superar la valla fronteriza, aperturas en cercas y pasos improvisados sobre cuerpos de agua. Las autoridades también lo vinculan con robos a migrantes bajo amenazas con armas de fuego y cuchillos.

Extradición con apoyo de México

Washington subrayó que la captura y entrega del acusado fueron posibles gracias a la colaboración de las autoridades mexicanas. Saucedo-Huipio fue detenido en México en marzo de 2023 a petición de Estados Unidos y posteriormente extraditado para enfrentar cargos ante la justicia federal.

El Departamento de Justicia agradeció de manera expresa el apoyo de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el proceso.

El mensaje de Washington

La publicación de Johnson no sólo difundió una sentencia judicial. También reforzó una narrativa que la administración estadounidense impulsa desde hace meses: presentar la cooperación con México como una herramienta para contener los flujos migratorios y perseguir a las organizaciones que obtienen ganancias mediante el traslado ilegal de personas.

En un momento en que la migración sigue ocupando un lugar prioritario en la agenda bilateral, Washington aprovechó el caso para mostrar resultados concretos de esa coordinación. La condena de Saucedo-Huipio terminó convertida en un ejemplo de la colaboración que ambos gobiernos buscan exhibir ante sus respectivas audiencias.